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Московский метрополитен начал обратный отсчет времени до Нового года

Московский метрополитен начал обратный отсчет времени до Нового года

На девяти станциях кольцевой линии московского метро сегодня заработали часы обратного отсчета до Нового года, - сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"Часы отсчитывают время до начала главной ночи в году. Пока конструкции установлены на станциях "Комсомольская", "Проспект Мира", "Курская", "Новослободская", "Белорусская", "Краснопресненская", "Киевская", "Парк культуры", "Октябрьская", планируется, что они появятся еще на 21 станции", - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

В ближайшее время такие часы планируется установить еще на 21 станции, а также в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

Напомним, на линиях московского метро уже работают первые тематические новогодние составы – они курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

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Вестник Кавказа

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