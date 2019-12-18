Московский метрополитен начал обратный отсчет времени до Нового года

На девяти станциях кольцевой линии московского метро сегодня заработали часы обратного отсчета до Нового года, - сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"Часы отсчитывают время до начала главной ночи в году. Пока конструкции установлены на станциях "Комсомольская", "Проспект Мира", "Курская", "Новослободская", "Белорусская", "Краснопресненская", "Киевская", "Парк культуры", "Октябрьская", планируется, что они появятся еще на 21 станции", - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

В ближайшее время такие часы планируется установить еще на 21 станции, а также в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

Напомним, на линиях московского метро уже работают первые тематические новогодние составы – они курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.