Медсестру, обвиняемую в заражении ВИЧ 5 человек, начали судить в Буденновске

На Ставрополье Буденновский городской суд начал слушания по делу о халатности, фигуранткой которого является медсестра больницы Буденновска. Такое сообщение опубликовано на сайте суда.

Женщина обвиняется в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ), так как она не исполнила надлежащим образом свои обязанности, "что находится в прямой причинной связи с заражением пятерых человек ВИЧ-инфекцией".

В частности, будучи старшей медицинской сестрой, подозреваемая не обеспечила безопасное проведение лечебных мероприятий, не проконтролировала должного ухода средним медперсоналом ухода за периферическими венозными катетерами. Один из венозных катетеров использовался несколько раз, в том числе у ВИЧ-инфицированного пациента. В результате были заражены ВИЧ-инфекцией трое малолетних и двое взрослых пациентов, пишет "Интерфакс-Юг".

Сегодня прошло предварительное слушание по делу, было принято решение проводить дальнейшие заседания в закрытом режиме.