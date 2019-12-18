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На Кубани сгорело деревьев на 2,6 млн рублей

На Кубани сгорело деревьев на 2,6 млн рублей

В Краснодарском крае ущерб от лесных пожаров превысил 2,6 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что крупные пожары были в Северском, Туапсинском районах, в Горячем Ключе, и Сочи.

Причиной возгорания называли умышленные поджоги.  Серия пожаров началась 7 ноября, на Кубани был введен особый противопожарный режим, последние лесные пожары удалось ликвидировать лишь 26 ноября.

В прокуратуре отметили, что после проверок будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников управления лесного хозяйства. Мониторинг пожарной опасности в лесах региона проводился недолжным образом из-за отсутствия необходимого финансирования на авиационное патрулирование, обустройство наблюдательных пунктов и мест для хранения пожарного инвентаря, а также укомплектование штата лесопожарных подразделений, передает "АиФ".

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Вестник Кавказа

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