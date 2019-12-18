Пожилая мусульманка из США отсудила $120 тыс за приказ снять хиджаб

Жительница американской Миннесоты отсудила $120 тыс за то, что в тюрьме ее заставили снять хиджаб и абайю. О случае пишет The Guardian.

Как рассказала 57-летняя истица, арестованная после пропуска заседания суда по делу о нарушении правил дорожного движения, пребывание в тюрьме округа Рамси в 2013 году принесло ей ряд унижений.

По прибытии ей приказали снять хиджаб для фотографирования, позже фото она обнаружила в интернете. Затем вместо хиджаба женщине дали простыню, а вместо абайи - тюремную робу, причем переодеваться ей пришлось на глазах охранников-мужчин.

Согласно решению суда, в тюрьме введут особые правила обращения с заключенными, религия которых предписывает ношение особой одежды.