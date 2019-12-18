Чем занимался сенатский комитет по соцполитике в уходящем году

В преддверии нового года председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о наиболее значимых, на его взгляд, законах, которые были инициированы или одобрены законодателями в году уходящем.

"Совет Федерации последовательно решает вопрос о переводе на федеральный уровень закупок лекарственных препаратов для больных орфанными заболеваниями", - сказал Рязанский. Речь идет о лекарственных средствах, предназначенных для диагностики, профилактики и лечения редких заболеваний или состояний, представляющих серьезную угрозу для здоровья или жизни пациента. В этом году были введены централизованные закупки лекарственных препаратов для лечения пяти редких (орфанных) заболеваний. Впервые гарантированно и в полном объеме был обеспечен 1291 пациент, из которых более 1000 составляют несовершеннолетние, необходимыми лекарствами на общую сумму 10,8 млрд рублей. "Учитывая положительный социально-экономический эффект от принятия федерального закона, в Государственную думу был внесен законопроект и уже принят в трех чтениях, который со следующего года переведет еще два орфанных заболевания на федеральный уровень", — сказал Рязанский. На эти цели в федеральном бюджете на следующий год и на плановый период 2021-2022 годов предусмотрено около 2 млрд рублей ежегодно. "Здесь речь идет не только о финансировании, но и единой методологии, о едином списке, технологии подтверждения заболеваний. Более трех тысяч человек в этом году получили лекарства, а не по решению судов, не по результатам изнуряющих, скандальных судебных процедур, а на регулярной основе", - сказал сенатор.

Он также прокомментировал несколько других законов, в частности о повышении МРОТ: "Закон принят Государственной думой. МРОТ составит с нового года 12 130 рублей. Таким образом мы выполняем все те договоренности, которые были достигнуты два года назад, с точки зрения выравнивания МРОТ и прожиточного минимума".

Кроме того, по словам Рязанского, был принят закон об иностранных студентах: "Мы даем им право в период обучения работать в наших учреждениях и на предприятиях. Это принципиальный закон, поскольку иностранные студенты смогут как специалисты закрепляться у нас на предприятиях в будущем. Это один из видов "мягкой силы", которой мы всегда в этой части гордились".

Кроме того, сенатор рассказал о постепенном переходе с бумажных трудовых книжек на электронные носители: "Цифровизация коснулась этой темы и должна сберечь все персональные данные, но при этом оставить без рисков такие ситуации, когда утерянные бумажные трудовые книжки приводили к проблемам - люди теряли пенсионные истории, теряли стажи. Я как председатель Союза пенсионеров часто занимался такого рода темами. У бумажной трудовой книжки есть свои эмоциональные преимущества, там вписаны и поощрения, и квалификационные перемещения. Но с другой стороны, риски потери, риски неправильных оформлений со стороны кадровых служб всегда остаются для бумажного носителя. Электронные же носители от этих проблем избавлены".

Между тем, председатель комитета Совета федерации по социальной политике обратил внимание на федеральный закон, который "дает право родителям на выплаты соответствующих страховых средств, которые можно получать в случае, когда на производстве происходит ЧП. Родители до сих пор не имели права получать наравне с другими членами семьи соответствующие страховые выплаты. Теперь это можно".

По вопросам семьи и детей также принят закон, дающий возможности расширения способов использования материнского капитала по строительству, ипотеке, приобретению жилья. "Федеральный закон позволяет независимо от места пребывания получать пособие по уходу за ребенком. Мы знаем эту проблему: при переезде в другой регион набегаешься для получения этого пособия", - сказал Рязанский, отметив также вопросы, связанные с повышением возможности получения пособий до двукратной величины прожиточного минимума до трех лет.