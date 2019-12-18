Почему Пашинян оказался в патовой ситуации, зачем укрупнять общины, куда стремится "Мой шаг" - Анализ армянских СМИ за 12 – 18 декабря. Политика

Говорят, что в ближайшем будущем будет проведен ребрендинг правительства, однако перед Николом Пашиняном стоит неразрешимая дилемма - где взять кадры? Кадровая "география" невелика - его команда доказала, что состоит из дилетантов. премьер должен воспользоваться другим "резервом", дабы не давать парламентским силам карт-бланш, но и здесь имеется масса своих "подводных камней", - пишут армянские СМИ.

За советом – к России

"Вакантными в Армении остаются такие посты, для назначения на которые, в любом случае, Пашинян должен заглянуть "в глаза" России, в частности, относительно поста главы СНБ и того же начальника полиции", - читаем в газете "Иратес". "Более того, Россия еще давно выдвинула условие – заменить секретаря Совета безопасности. В СБ должен быть такой человек, который не вызовет ее гнев. Россия хочет, чтобы первый вице-премьер-министр также был ей по душе. Пашинян находится в патовом положении. Скоро исполняется год его пребывания в должности, возможность выразить ему вотум недоверия растет, а относительно кадрового вопроса как не было решения, так и нет", - пишет газета.

Зачем укрупнять общины?

Власти активно приступили к новому этапу процесса укрупнения общин, хотя в свое время тогда еще оппозиционный депутат Никол Пашинян с трибуны парламента довольно серьезно критиковал эту инициативу, заявляя, что этим шагом "села ведут к опустошению и смерти", - пишет газета "Паст" со ссылкой на свои источники. "Придание нового размаха этому делу обусловлено также тем обстоятельством, что в настоящее время действующие власти не имеют непосредственного влияния в малых общинах, поскольку основные кадры – представители прежней системы. Более того, один из представителей власти в одном из своих интервью констатировал, что для решения этого вопроса альтернативы объединению общин нет", - пишет газета.

"Мой шаг" не рвется во власть

Депутат парламента от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян, отвечая в беседе с газетой "Грапарак" на вопрос, собирается ли она в случае отставки Айка Марутяна баллотироваться в мэры Еревана и почему фракция начала интенсивную борьбу против него, заявила: "Нет, я не вижу такого процесса и считаю маловероятным, что "Мой шаг" пойдет на внеочередные выборы Совета старейшин. Мы всегда были активными, что касается активности в последний период, то она обусловлена парализацией мэрии и бездеятельностью мэра".

На вопрос корреспондента газеты об упреках в том, что в свое время избрали Никола Пашиняна, а ведь могли не выбрать, депутат ответила: "Они постоянно вспоминают о коалиции с Республиканской партией (РПА) и других действиях в прошлом. Приходит момент, когда ты, оставив в стороне корректность, должен напомнить, что если бы не было "Процветающей Армении", то парламент не смог бы избрать премьер-министра, по крайней мере, легитимным путем". На вопрос, интересует ли партию уход Пашиняна и видят ли ее члены в кресле премьер-министра Гагика Царукяна, Наира Зограбян ответила: "Подобного нет", - отмечает издание.

СНБ "тормозит" дело главы КГД

После решения об аресте бывшего председателя Комитета государственных доходов (КГД) Гагика Хачатряна прошло около пяти месяцев, однако следственный орган ничего не сообщает о проводимом расследовании, - читаем на страницах газеты "Жоховурд". "В рамках этого уголовного дела Служба национальной безопасности (СНБ) Армении вызвала на допрос различных лиц, среди которых есть как прежние, так и нынешние чиновники КГД. Интересно, что Гагик Хачатрян в рамках расследуемого в СНБ уголовного дела пока никаких средства не вернул в бюджет, как это было, например, в случае возбужденного в его отношении дела в Специальной следственной службе (ССС) Армении. Бывший глава КГД Гагик Хачатрян в рамках расследуемого в ССС уголовного дела находился в статусе обвиняемого, и дело касалось процесса предоставления по программе государственного субсидирования удобрений крестьянам по доступным ценам. Гагик Хачатрян сразу восстановил 800 млн драмов. Это – то же уголовное дело, по которому предъявлено обвинение также экс-президенту Армении Сержу Саргсяну", - напоминает издание.

ППА высказалась по поводу министра образования

Депутат парламента от фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян, отвечая в беседе с газетой "Грапарак" на вопрос, почему "Процветающая Армения" не выражает свою позицию о министре образования, науки, культуры и спорта Араике Арутюняне, не участвует в акциях протеста, несмотря на то, что в последнее время проявляет большую активность, заявил: "Этот человек на этой должности – уже акция против себя самого. Почему нам участвовать в каком-то процессе, который он осуществляет собственными руками. И потом, нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Я сам в Facebook, возможно немного резко, но высказал точку зрения, что ему не место в министерстве. Если кто-то не может вспомнить четверостишие Ованнеса Туманяна, то он ни на что не способен и ничего не может "вспомнить"". На вопрос, претендует ли партия "Процветающая Армения" на кресло мэра Еревана, Геворк Петросян ответил: "Ничего подобного, никогда, просто согласно первой статье Конституции, Армения - социальное государство, и те усилия, которые должно прилагать государство для улучшения жизни народа, не прилагаются, полное бездействие. Если и есть какой-то человек, благодаря личному авторитету которого они могут развивать экономику Армении, то это – Гагик Царукян, заявивший о том, что ни на какую должность не претендует, а должность, которую занимает, только для того, чтобы выполнить данные народу обещания".

Заммэра Еревана разрешил подать на него в суд

Газета "Грапарак" пишет: "На заседании Совета старейшин Еревана руководитель фракции "Луйс" Давид Хажакян устно обратился в прокуратуру, потребовав возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в мэрии армянской столицы". Как напоминает газета, Хажакян указал, что во время отсутствия Марутяна заместитель мэра Айк Саркисян принял порядка 70 нормативных актов от имени градоначальника, права на что не имел, поскольку подобные решения может принимать либо лично мэр, либо, если он отсутствует, первый вице-мэр. "На заседании Совета старейшин 16 декабря Хажакян сообщил, что готов предоставить прокуратуре материалы, доказывающие сказанное им. "Если считаете, что распространяю ложную информацию, можете подать на меня в суд за клевету", – сказал он.