Александр Кузнецов: президенты Азербайджана и Ирана могли бы встретиться в Москве

Стремление Ирана быть одним из ключевых игроков на Южном Кавказе определяет его политику в отношении соседей по региону, в том числе агрессивную риторику и провокационные действия в отношении Азербайджана, заявил в интервью Камрану Гасанову профессор Высшей школы экономики Александр Кузнецов, комментируя постоянный рост напряженности в контактах Тегерана с Баку.
"Главную причину тут нужно искать в геополитике и интересах Ирана на Южном Кавказе, где республика хочет быть влиятельным игроком. После распада СССР Иран играл большую роль в урегулировании карабахского конфликта: с одной стороны, он не дал окончательно погибнуть Армении, поставлял ей горючее, с другой стороны, он всегда официально выступал за территориальную целостность Азербайджана", - прежде всего сказал он.
"Иран хотел быть брокером в этом конфликте, но с начала 2000-х годов его оттеснили, так как активизировалась Минская группа ОБСЕ. Иран почувствовал, что его интересы ущемлены, а иранцы - люди гордые и самовлюбленные, им это, конечно не понравилось"
– Александр Кузнецов
Иран после Карабахской войны
Востоковед обратил внимание на выросшую в Тегеране тревогу по поводу своего положения в регионе после победы Азербайджана над Арменией в Карабахской войне. "После военной победы Азербайджана Иран начали беспокоить несколько моментов. Во-первых, планы о строительстве Зангезурского коридора. Сейчас транспортное сообщение Азербайджана с Нахчываном и Турцией проходит через Иран, и республика не хотела бы его терять с запуском Зангезурского коридора", - отметил он.
"Во-вторых, послевоенное урегулирование происходит исключительно в четырехугольнике Азербайджан-Армения-Россия-Турция. Иран тут оказался полностью оттесненным, к тому же его стало сильнее беспокоить укрепление Турции в регионе. Ирано-турецкие отношения – сложный комплекс. На поверхности – мир, дружба, братство; мы знаем, что Турция помогала Ирану в преодолении санкций, и обе страны участвуют в Астанинском процессе. При этом иранская элита действительно обеспокоена усилением Турции на Ближнем Востоке, судя по публикациям в иранской прессе, Турция становится внешнеполитической проблемой Ирана №1", - сообщил Александр Кузнецов.
К чему стремится Иран?
Профессор ВШЭ выразил уверенность в том, что агрессивной риторикой и провокациями Иран готовит себе сильную переговорную позицию, чтобы получить максимум выгод от послевоенных процессов на Южном Кавказе. "Есть такая пословица Si vis pacem, para bellum ("Хочешь мира – готовься к войне" - прим. ред.). Я думаю, Иран хочет использовать тактику запугивания, чтобы потом перейти к переговорам и получить максимум уступок. Я не думаю, что Иран всерьез захочет вести военную операцию на территории Азербайджана. Иран не выдержит ее по финансово-экономическим причинам. Это торг", - сказал он.
"Я бы также хотел обратить внимание на израильский фактор. Иран и Израиль находятся фактически в состоянии войны. В Иране боятся, что Азербайджан станет площадкой для подрывной деятельности Израиля через установку баз слежения, РЛС и даже предоставление аэродромов израильским ВВС. Поэтому Иран будет делать все возможное для разрушения сотрудничества Израиля с Азербайджаном"
– Александр Кузнецов
В связи с этим востоковед добавил, что открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве является для Тегерана лишь предлогом для того, чтобы усилить попытки давления на Баку из-за страха перед Израилем. "В целом, в отношениях Ирана с Азербайджаном так и будут продолжаться смены обострения и мирных процессов до тех пор, пока не удастся создать эффективный дипломатический механизм в составе России, Турции, Ирана и с другой стороны трех закавказских государств", - заявил эксперт.
Платформа "3+3"
Таким механизмом закономерно стане платформа "3+3" в случае ее полноценного запуска. "Она позволит решать все региональные вопросы, включая ирано-азербайджанские. Надо сказать, что на Южном Кавказе все настолько переплетено, что невозможно урегулировать отношения каких-то двух стран отдельно от других. Процесс будет долгим, но альтернативы таким переговорам нет", - сказал Александр Кузнецов.
"Я почти не верю, что Иран предпримет какие-то мощные военные шаги. Лучше всего президентам Ирана и Азербайджана встретиться, причем самой эффективной площадкой для переговоров будет Россия. Думаю, в ходе откровенного разговора им удастся создать механизм решения конфликтных ситуаций, а вслед за ним механизм перехода к постоянному экономическому сотрудничеству в рамках коридора "Север-Юг". С иранской стороны этим мог бы заниматься экс-глава МИД Али Акбар Велаяти, человек не воинственный и обладающий огромным дипломатическим опытом", - предложил он.