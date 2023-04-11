Александр Кузнецов: президенты Азербайджана и Ирана могли бы встретиться в Москве

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Профессор ВШЭ Александр Кузнецов рассказал о причинах напряженности в ирано-азербайджанских отношениях. По его мнению, после Второй Карабахской войны Иран чувствует себя оттесненным из региона Южного Кавказа. Также Тегеран крайне обеспокоен усилением Турции на Ближнем Востоке.

Стремление Ирана быть одним из ключевых игроков на Южном Кавказе определяет его политику в отношении соседей по региону, в том числе агрессивную риторику и провокационные действия в отношении Азербайджана, заявил в интервью Камрану Гасанову профессор Высшей школы экономики Александр Кузнецов, комментируя постоянный рост напряженности в контактах Тегерана с Баку.

"Главную причину тут нужно искать в геополитике и интересах Ирана на Южном Кавказе, где республика хочет быть влиятельным игроком. После распада СССР Иран играл большую роль в урегулировании карабахского конфликта: с одной стороны, он не дал окончательно погибнуть Армении, поставлял ей горючее, с другой стороны, он всегда официально выступал за территориальную целостность Азербайджана", - прежде всего сказал он.

"Иран хотел быть брокером в этом конфликте, но с начала 2000-х годов его оттеснили, так как активизировалась Минская группа ОБСЕ. Иран почувствовал, что его интересы ущемлены, а иранцы - люди гордые и самовлюбленные, им это, конечно не понравилось"

– Александр Кузнецов

Иран после Карабахской войны

Востоковед обратил внимание на выросшую в Тегеране тревогу по поводу своего положения в регионе после победы Азербайджана над Арменией в Карабахской войне. "После военной победы Азербайджана Иран начали беспокоить несколько моментов. Во-первых, планы о строительстве Зангезурского коридора. Сейчас транспортное сообщение Азербайджана с Нахчываном и Турцией проходит через Иран, и республика не хотела бы его терять с запуском Зангезурского коридора", - отметил он.

"Во-вторых, послевоенное урегулирование происходит исключительно в четырехугольнике Азербайджан-Армения-Россия-Турция. Иран тут оказался полностью оттесненным, к тому же его стало сильнее беспокоить укрепление Турции в регионе. Ирано-турецкие отношения – сложный комплекс. На поверхности – мир, дружба, братство; мы знаем, что Турция помогала Ирану в преодолении санкций, и обе страны участвуют в Астанинском процессе. При этом иранская элита действительно обеспокоена усилением Турции на Ближнем Востоке, судя по публикациям в иранской прессе, Турция становится внешнеполитической проблемой Ирана №1", - сообщил Александр Кузнецов.

К чему стремится Иран?

Профессор ВШЭ выразил уверенность в том, что агрессивной риторикой и провокациями Иран готовит себе сильную переговорную позицию, чтобы получить максимум выгод от послевоенных процессов на Южном Кавказе. "Есть такая пословица Si vis pacem, para bellum ("Хочешь мира – готовься к войне" - прим. ред.). Я думаю, Иран хочет использовать тактику запугивания, чтобы потом перейти к переговорам и получить максимум уступок. Я не думаю, что Иран всерьез захочет вести военную операцию на территории Азербайджана. Иран не выдержит ее по финансово-экономическим причинам. Это торг", - сказал он.

"Я бы также хотел обратить внимание на израильский фактор. Иран и Израиль находятся фактически в состоянии войны. В Иране боятся, что Азербайджан станет площадкой для подрывной деятельности Израиля через установку баз слежения, РЛС и даже предоставление аэродромов израильским ВВС. Поэтому Иран будет делать все возможное для разрушения сотрудничества Израиля с Азербайджаном"

– Александр Кузнецов

В связи с этим востоковед добавил, что открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве является для Тегерана лишь предлогом для того, чтобы усилить попытки давления на Баку из-за страха перед Израилем. "В целом, в отношениях Ирана с Азербайджаном так и будут продолжаться смены обострения и мирных процессов до тех пор, пока не удастся создать эффективный дипломатический механизм в составе России, Турции, Ирана и с другой стороны трех закавказских государств", - заявил эксперт.

Платформа "3+3"

Таким механизмом закономерно стане платформа "3+3" в случае ее полноценного запуска. "Она позволит решать все региональные вопросы, включая ирано-азербайджанские. Надо сказать, что на Южном Кавказе все настолько переплетено, что невозможно урегулировать отношения каких-то двух стран отдельно от других. Процесс будет долгим, но альтернативы таким переговорам нет", - сказал Александр Кузнецов.

"Я почти не верю, что Иран предпримет какие-то мощные военные шаги. Лучше всего президентам Ирана и Азербайджана встретиться, причем самой эффективной площадкой для переговоров будет Россия. Думаю, в ходе откровенного разговора им удастся создать механизм решения конфликтных ситуаций, а вслед за ним механизм перехода к постоянному экономическому сотрудничеству в рамках коридора "Север-Юг". С иранской стороны этим мог бы заниматься экс-глава МИД Али Акбар Велаяти, человек не воинственный и обладающий огромным дипломатическим опытом", - предложил он.