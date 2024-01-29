Алексей Наумов: выборы президента Азербайджана откроют эпоху мира 

Уже завтра в Азербайджане состоятся президентские выборы, результат которых определит перспективы республики на следующие семь лет. Об их значении для страны и региона "Вестнику Кавказа" рассказал политолог Алексей Наумов.

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В этом году президентские выборы в Азербайджане пройдут в особой атмосфере благодаря тому, что впервые в них будут участвовать освобожденные Карабах и Восточный Зангезур. О том, чего ожидать от внеочередных выборов президента АР, "Вестник Кавказа" побеседовал с экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым.

Прежде всего политолог выразил уверенность в прозрачности и тщательном соблюдении законодательства при организации и проведении выборов 7 февраля 2024 года. "Организация и проведение, я думаю, будут на высоте, поскольку, как мы знаем, качество госуправления в Азербайджане сегодня находится на хорошем уровне", - сказал он.

"Я думаю, что главный вопрос – это выборы на освобожденных территориях. Важно, чтобы этот аспект жизни суверенного государства состоялся на освобожденных территориях. Тогда в следующий раз, когда выборы президента Азербайджана будут проходить (в 2031 году), эти территории уже не вызовут какого-то отдельного интереса, так как будут рассматриваться спокойно и обыденно, как нормальные, привычные всем регионы Азербайджана", - подчеркнул Алексей Наумов.

"Я не исключаю, что на местах в Карабахе возможны какие-то провокации, связанные с деятелями сепаратистского движения, для создания и демонстрации на внешнюю арену антиазербайджанской картинки, чтобы Ереван и лоббисты армянского национализма в ЕС могли продолжать раскачивать ситуацию в регионе. Но если такие попытки и будут, то маловероятно, что они будут успешными, поскольку, как мы видим, реинтеграция освобожденных районов происходит стремительно и эффективно", - отметил он.

"Поэтому стоит ожидать, что завтра будет вполне рядовой день всенародного голосования, чего и хотелось бы как организаторам внеочередных выборов, так и всем конструктивно настроенным по отношению к Азербайджану наблюдателям. Так что с точки зрения проведения голосования сюрпризов никто не ждет", - добавил Алексей Наумов.

Эксперт РСМД обратил внимание, что внеочередные выборы напрашивались после восстановления конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района. "Эти выборы – важный водораздел между эпохой войны и эпохой мира. Эпоха войны завершилась, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. И сейчас очень важно задать правильное направление эпохи мира внутри Азербайджана, эпохи развития и, будем надеяться, процветания", - сообщил он.

"Очень важно, что символически эти выборы закрывают постсоветскую историю Азербайджана, заживляют этот большой нарыв на всей нации, и открывают новую страницу в истории республики. Какой она будет – решать азербайджанскому народу и президенту, которого он завтра изберет. В практическом плане, на мой взгляд, Баку сохранит все прежние векторы внешней и внутренней политики, во всяком случае, в обозримой перспективе", - заключил Алексей Наумов.