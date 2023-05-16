© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зерновая сделка, или Черноморская зерновая инициатива, - это гуманитарное соглашение, которое было заключено в июле 2022 года Россией, Турцией, Украиной и ООН в Стамбуле. Что такое продуктовая сделка, в чем заключается ее суть, кому она приносит выгоду и зерно и когда зерновая сделка заканчивается?

Зерновая сделка по экспорту украинского зерна, российской пшеницы и удобрений была подписана Москвой и Киевом при посредничестве Турции и ООН почти год назад. Этот важный договор дважды продлевался, теперь срок его действия истекает 18 мая. Причем связанная с российскими товарами часть соглашения пока не исполняется.

Зачем нужна зерновая инициатива и кому она выгодна? Отвечаем на вопросы по зерновой сделке просто и понятно.

Зерновая сделка - что это такое?

Зерновая сделка простыми словами - это договор, заключенный между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН по экспорту продукции каждой из стран - украинского зерна по Черному морю, российской пшеницы и удобрений по различным коридорам. На данный момент исполнение российской части соглашения не началось, проблемы связаны с западными санкциями и отсутствием гарантий по реализации соглашения.

Зачем нужна продуктовая сделка?

Геополитическая ситуация, СВО России и санкции Запада привели к нарушению поставок продукции на мировой рынок как из России, так и из Украины в 2022 году. При этом Украина является мировым лидером по экспорту кукурузы. Россия же обеспечивает на 20% мировой спрос на пшеницу. Также обе страны относятся к главным мировым экспортерам ячменя. Более 50% подсолнечного масла на мировом рынке - продукция России и Украины.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экспорт зерна из России и Украины практически остановился к началу прошлой весны. Закрытие портов взвинтило цены на сельхозпродукцию и усугубило ситуацию с глобальным продовольственным кризисом.

Вторым важным моментом стала проблема с поставками удобрений. В отсутствие российских удобрений кризис с продовольствием затронет миллионы людей.

Так, для обеспечения нуждающихся стран продовольствием, нормализации мировых цен на зерно, возобновления поставок удобрений и разрешения ситуации с глобальным продуктовым кризисом по инициативе ООН в Стамбуле была заключена гуманитарная инициатива, ставшая известной как зерновая сделка. Вот в чем смысл черноморской инициативы, появившейся прошлым летом.

Цены на зерно с начала действия продуктовой сделки стабилизировались, но остаются высокими. Ситуация может ухудшиться из-за дефицита удобрений и, как следствие, сокращения урожаев в 2023 и последующих годах.

Кто и когда подписал сделку по зерну?

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Документы в Стамбуле подписали четыре стороны:

Россия,

Турция,

Украина,

ООН.

Министр обороны России Сергей Шойгу, министр обороны Турции Хулуси Акар, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и генсек ООН Антониу Гутерриш - вот кто подписал «зерновую сделку».

Исполнение продуктовой сделки контролируют Турция и ООН, именно через них в основном производят взаимодействие Россия и Украина.

Зерновая сделка - суть

Участники договорились о создании безопасного черноморского коридора для вывоза сельхозпродукции из Украины. Россия обязалась не препятствовать прохождению кораблей, а Украина - разминировать фарватеры. Это первая часть сделки.

Стороны договорились организовать в Черном море коридор для вывоза зерна из украинских портов в Одессе, Черноморске, Южном.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действие данной стамбульской инициативы первоначально распространялось на 120 дней. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября в связи с ситуацией с подрывом Крымского моста. Вскоре, 2 ноября, Россия вернулась в сделку - ей были предоставлены гарантии, что черноморский коридор впредь будет использоваться только для гуманитарных грузов. Затем 18 ноября 2022 зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.

Продление. Зерновая сделка 2023

В марте 2023 года работу черноморского коридора было решено продлить снова, но на 60 дней. Такой срок продления стал решением российской стороны. На данный момент зерновая сделка заканчивается 18 мая 2023 года Стороны активно ведут переговоры по продлению зерновой сделки, 10-11 мая состоялись четырехсторонние переговоры высокого уровня в Стамбуле.

До какого числа могут продлить инициативу? Источники называют срок в два месяца, то есть еще 60 дней. Условия России не выполняются в рамках соглашения, сейчас она не видит смысла в зерновой сделке и ее продлении. В Москве обеспокоены ситуацией, в которой сделка нужна исключительно для вывоза украинского зерна, а другие соглашения игнорируются. Эксперты считают, что эти два месяца участники соглашения берут для дальнейших переговоров по сделке.

Российская часть сделки

Россия заинтересована во второй части сделки, также заключенной в Стамбуле прошлым летом. Срок действия этого соглашения заканчивается в конце июля 2025 года.

Зерновая сделка для России нужна, чтобы получить возможность экспортировать на мировой рынок свою сельхозпродукцию и удобрения.

С июля 2022 года эта часть зерновой сделки так и не начала воплощаться в жизнь. Тонны удобрений из России из-за санкций остаются заблокированными в европейских портах, не отправляются даже те удобрения, что российская сторона безвозмездно передала странам Африки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Среди ключевых моментов сделки, которые все еще не реализуются:

возобновление работы экспорта аммиачных удобрений по трубопроводу "Тольятти - Одесса", который проходит через территорию Украины,

неудовлетворительное выполнение меморандума Россия - ООН по созданию условий для экспорта российской пшеницы.

К "системным" проблемам относятся:

банковские платежи - Россельхозбанк не переподключен к системе SWIFT,

сохраняющиеся проблемы с логистикой и страхованием,

поставки в РФ запчастей и сельхозтехники,

разблокировка замороженных из-за санкций активов.

Черноморский коридор: детали и контроль

Безопасный коридор создан в Черном море. По нему сухогрузы курсируют между украинскими портами и проливом Босфор.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для контроля исполнения стамбульских соглашений был создан Совместный координационный центр, включающий представителей от всех сторон-участников сделки. Всего в Центре работают 20 человек, по пять от каждой стороны: офицеры ВС России, Турции, Украины, а также представители ООН. Координационный центр следит за всеми стадиями процесса перевозки зерна, корабли проверяются как при выходе из портов Украины, так и на входе в них.

В задачи Центра в Стамбуле входит регистрация судов, следующих на Украину, круглосуточное отслеживание их местоположения. Также корабли досматривают на предмет контрабанды и оружия. После всех процедур суда, полные продовольствия, следуют дальше, к конечным потребителям.

Кто получает зерно?

Больше 40% украинской агропродукции в рамках сделки идет в развитые страны, в том числе Европу. Нуждающиеся страны Африки получают 2,6% зерна.

С начала реализации черноморской инициативы из трех портов Украины было вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции - половина поставок приходится на кукурузу, еще 28% - на пшеницу. По коридору прошли 933 судна, основными потребителями зерна стали Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды. При этом часть европейских стран, чтобы дешевое украинское зерно не подорвало их собственное сельское хозяйство, решили пропускать продукцию в рамках сделки исключительно транзитом.

В Турции выражают надежду, что с началом экспорта российской продукции большую выгоду от сделки смогут получить развивающиеся страны, как это и было задумано первоначально.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому выгодна стамбульская сделка?

Выгоду из зерновой сделки - в том виде, в каком она должна осуществляться - получают все участники соглашения, плюс страны, которым открывается доступ к дешевому украинскому продовольствию и необходимым российским удобрениям.

Украина, Турция и ООН выступают за более продолжительное продление зерновой сделки - на полгода или год. Также украинская сторона хочет расширить соглашения, добавив в него четвертый порт - Николаевский.

В поддержку пролонгации стамбульской инициативы высказываются также:

страны ЕС,

США,

G7,

Саудовская Аравия.

Всемирная продовольственная программа ООН считает продолжение действия продуктовой инициативы "жизненно важным" для борьбы с продовольственным кризисом.

При этом Россия выгоды от стамбульской сделки за 10 месяцев не ощутила - заблокированными остаются удобрения и возможности для международных операций, осложнен сельскохозяйственный экспорт, в том числе в беднейшие страны. Таким образом, на данный момент условия соглашения не соблюдаются.