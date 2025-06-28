Россия и Азербайджан снижают градус напряженности

Спровоцированный событиями в Екатеринбурге кризис в отношениях России и Азербайджана, похоже, завершается. И хотя первые лица обоих государств пока не делали никаких заявлений, есть основания утверждать, что ситуация близка к нормализации.

Начиная с 27 июня, когда российские силовики провели в Екатеринбурге операцию, в ходе которой погибло двое и пострадали пятеро граждан России азербайджанского происхождения, Москва и Баку на разных уровнях обменялись заявлениями, мягко говоря, не способствовавшими продолжению дружественных контактов. Здравомыслящие люди в России и Азербайджане забили тревогу, призывая к скорейшей нормализации отношений. Обнадеживающие новости начали приходить вчера вечером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

В ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными

- Песков.

Стало понятно, что ситуация не пущена на самотек, а руководство России и Азербайджана готово решать все возникшие проблемы посредством прямого диалога. Темы для такого диалога были озвучены заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым и официальным представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой.

Чего хочет Азербайджан?

На встрече с послом России в Азербайджане Михаилом Евдокимовым Азимов призвал российскою сторону проявить активность в расследовании причин гибели пассажирского самолета AZAL в конце декабря 2024 года. Напомним, именно попадание ракеты в борт, пытавшийся приземлиться в Грозном, стало причиной его жесткой посадки в Актау и гибели 38 человек.

Азимов прямо заявил, что та история оказала негативное влияние на связи Азербайджана и России, и заметил, что в Баку считают недопустимым отсутствие с российской стороны адекватных действий после трагедии, а также попытки исказить факты посредством СМИ.

Словом, Азербайджан будет добиваться привлечения виновных в крушении самолета AZAL к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим. И это имеет большое значение для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях.

Чего хочет Россия?

Со своей стороны Мария Захарова призвала Баку принять меры по возвращению к уровню отношений стратегического союзничества, который закреплен в официальных документах. Имеется в виду Декларация о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном, подписанная в Москве 22 февраля 2022 года Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Это стратегически. А тактически МИД волнует вопрос освобождения их из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова, которым суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца.

Рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения должны воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Они наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям… Возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов. Именно такой подход, а не искусственное нагнетание конфронтации, на деле служил бы коренным интересам народов двух стран

- Захарова.

Почему есть надежда на решение проблем?

Исходя из важности связей между Россией и Азербайджаном, можно с уверенностью говорить о скором решении всех поднятых обеими сторонами вопросов. Москву и Баку связывает множество экономических и гуманитарных проектов, да и просто активные человеческие контакты, о чем свидетельствует тот факт, что самолеты из Москвы в Баку и обратно летают ежедневно, и свободных кресел на бортах не остается. При этом Бакинский аэропорт уже давно стал удобным хабом для российских граждан, летающих в третьи страны.

В этом контексте даже не слишком уместно говорить, кто больше проигрывает от нагнетания напряженности – очевидно, что кризис негативно отразится на экономиках и России, и Азербайджана.

Сейчас товарооборот между двумя странами постоянно растет, и за последние годы он увеличивался почти на 20%. Также двусторонние торговые отношения развиваются за счет участия Азербайджана в реэкспорте продукции, важном для России в условиях санкционного давления. Главным логистическим совместным проектом считается транспортный коридор «Север – Юг» одна из веток которого проходит через Азербайджан и усиливает его транзитный потенциал.

С другой стороны, отказаться от российского минерального топлива, металлов, удобрений, машин, механизмов, электрооборудования и запчастей Азербайджану будет непросто. Также с недавних пор большую роль в азербайджанской экономике начал играть туризм, и прекращение турпотока из России Баку сейчас совсем не выгодно.

Россия и Азербайджан сотрудничают в нефтегазовой сфере, работают над проблемой обмеления Каспия, ведут активное приграничное сотрудничество. Словом, сейчас ни одна сторона не заинтересована в разрушении нарабатывавшихся десятилетиями экономических, политических, гуманитарных и человеческих связей, именно поэтому потенциал для разрешения кризиса в отношениях достаточно высок.