Опубликовано: 7:00, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около 54% туристов выбирают для отдыха курорты Карачаево-Черкесии повторно, из них около 62% посещают республику во второй раз, 17% в третий раз, около 10% посетивших республику туристов отдыхали на курортах КЧР более шести раз. Примерно 45% туристов побывали в этом году на курортах КЧР впервые.

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel и геоаналитической платформы GeoEffect, ВТРК "Архыз" стал вторым по популярности горнолыжным курортом страны среди россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона в сезоне 2022-2023 года.

Кто едет в Карачаево-Черкесию?

Наибольший спрос на отдых в республике был зафиксирован среди туристов из Ставрополья, пишет газет "День республики". В ТОП-5 регионов по числу отдыхающих на майских праздниках вошли гости из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ростовского края, а также Санкт-Петербурга. В среднем туристы отдыхали в республике 2-3 дня и, как правило, посещали сразу несколько курортов.

Домбай

На курорте "Домбай" в период майских выходных продолжался горнолыжный сезон. На курорте работало восемь 8 канатных дорог, были подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, в том числе широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архыз

На курорте "Архыз" туристы могли подняться на гондольной канатной дороге до высоты 2300 метров к смотровой площадке, погулять по экотропе, отправиться к озерам и водопадам в окрестностях курортов и на экскурсии к христианским памятникам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На базе курорт "Архыз" планируется реализовать пилотный проект по разработке единых стандартов оказания медицинской помощи туристам. Соответствующую задачу поставил председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. В частности, до 1 июня должна быть создана специальная межведомственная рабочая группа. В нее войдут в том числе представители Минздрава, Минэкономразвития, МЧС, руководства КЧР, а также управляющей компании "Архыз". Также, в рамках исполнения поручения президента РФ, Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой до 1 августа 2023 года проведут технико-экономическую оценку проекта строительства автодороги между курортами "Архыз" и "Красная Поляна" в Краснодарском крае.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до курортов Карачаево-Черкесии

"Единая транспортная дирекция" федерального Минтранса возобновит мультимодальные пассажирские перевозки из регионов на курорты КЧР, Приэльбрусья и в обратном направлении. Билеты на летний сезон 2023 года уже доступны для покупки. Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожной станции Невинномысская, а также на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод с 20 июня по 30 сентября. Запуск "единого билета" на этих маршрутах облегчает логистические процессы и помогает сократить время в пути следования. Организованы остановочные пункты в городах республиканского значения – Карачаевске и Черкесске. C подробной информацией о "едином" билете можно ознакомиться на официальном сайте АНО "Единая транспортная дирекция", а также по телефону круглосуточной бесплатной "горячей» линии" 8 (800) 600-1-006.