Погода в Абхазии летом, осенью, зимой и весной: когда лучше ехать на отдых?

Отдых в Абхазии зависит от погоды. Расскажем о погоде в Абхазии летом, весной, осенью и зимой, какое в Абхазии море, температура воды, самый холодный и самый жаркий месяц. Когда начинается и заканчивается купальный сезон?

Абхазия – одно из самых популярных мест отдыха для российских туристов. Летом сюда едут, чтобы насладиться теплым морем и пляжным отдыхом, осень выбирают для отпуска в комфортный бархатный сезон, весной, когда туристов мало и нет суеты, можно без помех полюбоваться на пробуждающуюся природу... "Страна души" по-своему красива и интересна в каждый сезон, и каждое время года отличается своей, особенной погодой.

Климат Абхазии

При планировании поездки в Абхазию один из самых актуальных вопросов – о климате республики. Климат Абхазии – влажный субтропический, что обусловлено ее близким нахождением рядом с побережьем, а также с достаточно высокими горами. Средняя годовая температура – примерно +15°C. Самая жаркая пора – лето, в этот период меньше всего осадков, а температура на термометре может достигать +30–+35°C. Курортный сезон в Абхазии длится с мая по октябрь, самый его пик приходится на июль-август, так как это самые жаркие месяцы в году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зима же в Абхазии мягкая, с малым количеством осадков, средняя температура не ниже +10°C. Снег – достаточно редкое явление в регионе, однако в горах он может лежать все время, так как там температура воздуха нередко падает ниже 0°C.

Огромную роль в климате Абхазии играет Черное море, на побережье которого она располагается. Купальный сезон традиционно начинается в июне, а заканчивается в середине осени. В середине лета (июль-август) наступает самый теплый период – температура морской воды часто превышает 23 градуса.

Абхазия – довольно влажная страна, тут достаточно много осадков, что объясняется, в первую очередь, ее нахождением на морском побережье. Средние показатели осадков в год — от 1200 до 1500 мм на побережье и до 2000 мм в горах.

Больше всего осадков выпадает в конце осени и зимой, что делает этот период самым важным и достаточно холодным. Нередко влажность остается достаточно высокой и в самом начале весны.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Важная особенность абхазского климата – уникальное сочетание морского и горного климата, что позволяет полноценно отдохнуть вне зависимости от сезона.

Погода в Абхазии летом – курортный сезон

Летний период – самый популярный для туристических поездок и пляжного отдыха. В летние месяцы в Абхазии относительно низкая влажность (насколько это возможно в субтропическом климате), осадков немного, что обеспечивает прекрасные условия для, в первую очередь, пляжного отдыха.

Погода в Абхазии в июне

Июнь считается идеальным месяцем для начала курортного сезона, однако следует помнить, что часто море в Абхазии в июне прогревается еще не достаточно, особенно в начале месяца. Днем температура достигает +24–+27°C, +17°C – в ночное время, дожди идут достаточно редко. В горах, напротив, дожди и грозы случаются чаще. В первой половине июня до полудня достаточно свежо, однако во второй половине дня становится уже жарко. Во второй половине июня Абхазии устанавливается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха днем поднимается до +28°C.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в июле

Июль – традиционно самый жаркий месяц в году, как и начало августа. Большая часть месяца – солнечная, практически без осадков. Дожди – явление редкое и кратковременное, меньше всего осадков в Гагре. Средняя температура воздуха в Абхазии составляет +26–+30°C, ночью – +24°C. В прибрежных районах жара ощущается сильнее, чем в горах – здесь традиционно чуть прохладнее.

Погода в Абхазии в августе

Август также считается самым жарким месяцем в году. Солнце проявляет максимальную активность. Температурные показатели дневного воздуха в этот период – +30–+32°C, ночью не выше +20°C. В этот период существует вероятность небольших дождей в конце месяца. В будущем августе, например, ожидается 30 солнечных дней и всего один день с осадками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море летом в Абхазии

В июне средняя температура моря достигает относительно комфортных для купания +20°C. В июле море уже значительно теплее – +24°C; самое теплое море в августе – +26°C.

Погода в Абхазии осенью – бархатный сезон

Осень – второй по популярности период, который выбирают для поездок на отдых в Абхазию. Практически всю осень, с сентября по начало ноября длится так называемый бархатный сезон. Для этого периода характерно постепенное снижение температуры и увеличение количества осадков. В начале осени морская вода еще сохраняет свое тепло, что позволяет достаточно долго купаться в море – купальный сезон длится до октября. Кроме того, в это время года особенно ярко проявляется красота природы, и в то же время становится не так жарко, как летом, что очень часто привлекает туристов.

Погода в Абхазии в сентябре

Сентябрь остается одним из самых любимых месяцев для отдыха, так как многими нелюбимый летний зной наконец спадает. В этот период температура дневного воздуха колеблется от +20°C до +30°C, вечерняя – до +16 градусов. Среднее количество пасмурный дней в сентябре – от 5 до 7, в горах велика вероятность осадков.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в октябре

В октябре еще продолжается бархатный сезон, но погода существенно меняется: в это время днем температурп составляют примерно +24 –+26 градусов, ночью – +15°C. Осадки также стремительно увеличиваются – треть месяца традиционно считается дождливой и пасмурной, а ветра и ливни приобретают штормовой, тропический характер.

Погода в Абхазии в ноябре

Ноябрьская погода в Абхазии зависит от того, какими были сентябрь и октябрь. Часто в этот период происходит резкое похолодание. Средние показатели температуры воздуха днем – от +10 до +17 градусов, ночью же температура значительно опускается и вечера становятся по-настоящему холодными: от +5 до +8°C. Объем осадков — 108 мм, дожди идут на протяжении большей части месяца, в горных районах уже лежит постоянный снег.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море в Абхазии осенью

В бархатный сезон море традиционно остывает, но в начале сезона остается еще достаточно теплым. В сентябре его температура остается в пределах +25–26 градусов, в октябре уже опускается до +20°C, а в ноябре падает до +16–+17 градусов.

Погода в Абхазии зимой

Зима – наименее популярный период для организации отдыха, однако, в силу того, что зимы в Абхазии мягкие, хотя и дождливые – температура редко опускаются ниже 0°C, а снежный покров формируется только в горах, на побережье же его почти не бывает – туристы часто посещают республику и вне сезона.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в декабре

Последний месяц года считается самым холодным. Он характеризуется низкой температурой и переменчивой погодой. Днем температура достигает +6–+11°C, ночью – +2–+6 градусов, ниже 0 °C преимущественно в горах, там же выпадает снег, на побережье он редкость. Количество осадков – 70-95 мм.

Погода в Абхазии в январе

Январь – традиционно считается одним из самых дождливых месяцев в году, в горных районах это самый пик снегопадов, что делает горы Абхазии доступными для активного горнолыжного отдыха. Морозы как таковые редкость для региона, отрицательных температур на термометре практически не бывает. В среднем, днем +7–+8°C, ночью +2–+4°C, температура воды – +11°C.

Погода в Абхазии в феврале

Февраль также отлично подходит для отдыха в горах – там все еще лежит достаточное количество снега, при этом часто идут дожди, с моря дуют холодные ветра. Среднее количество осадков 60-58 мм. Во второй половине месяца устанавливается более теплая погода в преддверии весны. Днем температура достигает +6–+7°C, ночью же падает до +2–+5 градусов. Морская вода в этот период едва ли достигает отметки в +9–+11°C.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии весной

В весенний период традиционно начинается активный курортный сезон в Абхазии: весна здесь ранняя, с марта начинается активное потепление, а природа становится яркой и живописной после зимы. Начинается активное цветение, что также привлекает туристов в Абхазию именно в этот период. Кроме того, в мае, месяце, когда традиционно начинается сезон, погода еще не настолько жаркая, как летом, что особенно важно для тех, кто не переносит жару.

Погода в Абхазии в марте

Весной количество солнечных дней увеличивается, уже в марте средняя температура в течение дня – +15°C, тем не менее, не не исключены ночные заморозки и дожди, обычно ночью +8–+9°C. В горах по-прежнему много снега.

Погода в Абхазии в апреле

Апрель – один из самых комфортных весенних месяцев: в теплые, солнечные и безоблачные дни температура воздуха на солнце может подниматься до +20 градусов. Влажность воздуха невысокая. Вечерами температура может уже превышать +10°C.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в мае

Май в Абхазии часто ассоциируется с началом курортного сезона. В первую половину месяца погода еще достаточно прохладная, но уже комфортная: +19–+23°C, ночью достигает до +15–+17 градусов. В мае дожди – достаточно редкое явление, за месяц выпадает не более 80 мм осадков. Самыми дождливыми курортами считается Гагра и Пицунда.

Море в Абхазии весной

В мае традиционно стартует курортный сезон для самых смелых и закаленных. Море в этот период достаточно еще прохладное, +17–+18°C, однако всегда находятся туристы, которым подобные температуры по душе.