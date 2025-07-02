Почему Пезешкиана критикуют в Иране за визит в Азербайджан

Михаил Богданов

Участие Масуда Пезешкиана в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, стало мощным сигналом трансформации региональной политики. Вместе с тем, иранский президент подвергся критике на родине.

Ханкенди - символ нового статус-кво и платформа для ОЭС

Участие глав государств ОЭС, включая Иран и Турцию, де-факто подтверждает признание суверенитета Азербайджана над регионом на международном уровне. Это триумф для президента Ильхама Алиева, укрепляющий его статус как лидера, восстановившего территориальную целостность. Сам факт, что город, бывший центром конфликта, стал площадкой для экономического саммита, направляет мощный сигнал о послевоенной стабилизации и открытости для сотрудничества как армянскому населению, так и Еревану.

Саммит вдохнул новую жизнь в ОЭС, долгое время страдавшую от противоречий между ее членами, прежде всего между Баку и Тегераном. Ханкенди стал конкретной демонстрацией потенциала организации как площадки для диалога, несмотря на прошлые разногласия. Иранские СМИ, освещая саммит, акцентировали внимание на гуманитарном и экономическом аспектах (восстановление региона, проекты сотрудничества), но подтекст признания новой реальности был очевиден.

Как Пезешкиан оценил саммит?

По возвращении в Тегеран президент Ирана дал позитивную оценку визита и саммита, подчеркнув, что переговоры с Ильхамом Алиевым прошли в «позитивной и дружественной обстановке», что контрастирует с его недавней риторикой; а также отметил формирование «позитивных договоренностей» в сфере экономического и регионального сотрудничества.

Встречу с Эрдоганом иранский президент также оценил как позитивную и конструктивную, что указывает на стремление Тегерана развивать трехсторонний формат (Иран-Азербайджан-Турция) в рамках ОЭС или параллельно ему.

Для самого Пезешкиана визит и саммит имели двойное значение.

Личное. Укрепление связей с исторической родиной, демонстрация культурной близости.

Укрепление связей с исторической родиной, демонстрация культурной близости. Политическое. Конкретные договоренности и публично озвученные позитивные оценки – важнейший актив для его имиджа прагматичного миротворца и экономического интегратора, способного снять напряженность у границ Ирана и открыть новые возможности.

Факт успешного проведения саммита в Ханкенди укрепил доверие внутри ОЭС. Если Иран и Азербайджан готовы к прагматичному сотрудничеству на столь чувствительной территории, это открывает двери для более тесной интеграции по всем направлениям.

Критика визита в Иране

Язык тела и поведение Масуда Пезешкиана во время визита в Азербайджан подверглись критике со стороны оппозиционных кругов Ирана. Президента критиковали за то, что он:

Отправился в Азербайджан, который якобы поддерживал Израиль в ходе недавнего конфликта, хотя ездил в Баку совсем недавно - в мае. Обнял Алиева его и дружески с ним беседовал, хотя Алиев первым обнял Пезешкиана. Взял в поездку свою дочь. Встал, когда вошел Ильхам Алиев. Эта критика исходила не только от оппозиции; но и от некоторых сторонников власти, а также экспертов. Самой резкой была реакция Ибрахима Резаи, представителя комиссии по национальной безопасности парламента, написавшего в соцсетях:

Протокольной службе президента следовало бы на неделю оставить работу и научить президента, что сфера дипломатии и официальных встреч — это не место для чересчур услужливого поведения, не место для объятий, восторженных возгласов и поклонов.

Часть этих реакций проявилась в соцсетях под хэштегом #политическая_несостоятельность, что вызвало ответные реакции со стороны сторонников президента.

Риски и перспективы

Несмотря на оптимистичную риторику Пезешкиана и критику в его адрес в Иране, фундаментальные вызовы сохраняются.

Израильский фактор. Военно-техническое партнерство Баку с Тель-Авивом остается «красной линией» для Ирана. «Зангезурский узел»: Азербайджан будет настаивать на коридоре, Иран – на гарантиях своего суверенитета и территориальной целостности. Курс Пезешкиана на сближение с Баку может встретить сопротивление консервативных сил.

Однако саммит в Ханкенди показал главное: политическая воля к диалогу и экономическому сотрудничеству на высшем уровне есть. Для Алиева – это укрепление статуса, для Пезешкияна – шанс превратить Иран из источника напряженности в двигатель региональной кооперации через ОЭС. Участие же в саммите Эрдогана открыло потенциал для трехсторонних проектов.