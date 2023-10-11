Мехди Базарган: азербайджанский идеолог Исламской революции в Иране

Инженер и философ, политический деятель и религиозный мыслитель, Мехди Базарган вошел в историю не только как первый премьер-министр Исламской Республики Иран, но и как человек, не изменивший своим взглядам ни при каких обстоятельствах.

Ранние годы и научная деятельность

Мехди Базарган родился в Тегеране в 1907 году. Азербайджанец по происхождению, он происходил из семьи Аббаса Коли Базаргана, известного в Тегеране торговца и предпринимателя. Возможно, фамилия указывает на род деятельности, поскольку дословно переводится с персидского как «торговец».

Мехди стал одним из первых студентов, кого правительство Реза-шаха Пехлеви отправило на обучение во Францию в рамках государственной программы. Базарган окончил Французскую профессионально-техническую школу по специальности «термодинамика и текстиль,» а после возвращения в Иран стал первым доцентом технического факультета Тегеранского университета.

Старт политической карьеры

С самого начала Базарган занимал активную гражданскую и политическую позицию, и это стоило ему научной карьеры. Он был сторонником премьера-реформатора Мохаммада Мосаддыка, членом Национального фронта. Также занимал должность председателя совета директоров Британской нефтяной компании. После государственного переворота 1953 года был уволен с должности профессора университета из-за протестов против переворота.

В дальнейшем он некоторое время возглавлял Тегеранскую компанию водоснабжения и канализации и запустил первую сеть водопроводов в Тегеране. Однако Мехди Базарган был обвинен в антигосударственной деятельности и провел много лет в тюрьме.

Исламская революция 1979 года

Весной 1963 года Базарган вместе с аятоллой Махмудом Талегани и доктором Ядуллой Сахаби основал «Иранское освободительное движение», мобилизовал и организовал часть национально-религиозных сил, выступавших против правительства Мохаммада Реза-шаха. Во время революции Мехди Базарган издавал газету «Мизан» («равновесие», «баланс» - в переводе с персидского – прим. автора), ставшую главным информационным органом антишахского движения.

Указом основателя Исламской Республики Мехди Базарган, который был сторонником и доверенным лицом аятоллы Хомейни во время революции 1979 года, получил пост премьер-министра Временного правительства.

Иранские историки считают Базаргана религиозным интеллектуалом и идеологом исламской революции, который твердо отстаивал ее принципы. Часть из них он изложил в своих монографиях.

Однако реальность оказалась сложнее. Довольно скоро у Базаргана возникли принципиальные разногласия с аятоллой Хомейни и другими религиозными авторитетами, в том числе по вопросу революционных казней, а также захвата в заложники дипломатов и их семей в американском посольстве в ноябре 1979 года. Политико-идеологическое противостояние закончилось в пользу оппонентов Базаргана. Спустя девять месяцев после назначения он был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра.

Критик Исламской революции

После ухода с поста премьер-министра Мехди Базарган стал одним из главных критиков Исламской Республики и, несмотря на политическое давление, смог собрать вокруг себя соратников.

Базарган является автором десятков книг и статей на исламскую тематику, в которых предпринимает попытку примирить современную экспериментальную науку и религиозные категории. В своих работах он подвергает критике политику аятоллы Хомейни. Так, в книге «Иранская революция в двух движениях» он обвиняет лидера Исламской Республики в нарушении конституции. Возглавляемое им «Движение за свободу Ирана» также было против продолжения ирано-иракской войны и опубликовало об этом брошюру.

Религиозные воззрения Мехди Базаргана до и после Исламской революции внесли весомый вклад в развитие религиозно-интеллектуальных взглядов в Иране.

В своих ранних трудах, в частности, в таком, как «Дозволенное и духовность», вышедшем в 1963 году, Базарган верил в необходимость участия духовенства в политике. После революции, с публикацией статьи «Граница между религией и политикой», он считал вовлечение духовенства в политику вредным. А в конце жизни, с выходом в свет книги «Грядущая жизнь и Бог, цель пророков», он обратился к теории полного отделения религии от политики.

Мехди Базарган скончался в возрасте 87 лет в Цюрихе, куда в начале 1995 года прибыл на лечение.