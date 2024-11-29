Кямал Джафаров: Западные азербайджанцы обязательно вернутся в Армению

Марина Лагутина

Накануне в Баку прошла II Международная конференция Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". Член правления Общины, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров рассказал о возвращении азербайджанцев в Армению.

- Прежде всего, расскажите, как была создана Община Западного Азербайджана?

- Наша организация была создана в 1999 году, тогда она называлась "Азербайджанское общество беженцев". Порядка 20 лет она работала не на постоянной основе, но после завершения Карабахской войны нашей великой победой и освобождением территорий Азербайджана от оккупации у азербайджанского народа появилась надежда на мирное возвращение во все места, откуда он был изгнан. В том числе в Западный Азербайджан, на земле которого сейчас расположена Республика Армения.

Поэтому мы решили реорганизовать наше общество и взяли новое название, в котором отразили то, как именуются изгнанные из АрмССР люди – западные азербайджанцы. Армянские власти время от времени утверждают, что у нас есть какие-то претензии на территории Армении, но это не так. Наша организация – негосударственная и не имеющая политических целей. Поскольку мы НПО, у нас не может быть никаких территориальных притязаний.

В наших публичных обращениях мы не раз заявляли, что в целом наша концепция возвращения состоит в том, чтобы вернуться Армению в рамках международного права. Члены нашего общества и те люди, которые были насильно перемещены с армянских территорий, готовы вернуться на родину с тем, чтобы жить там в рамках Конституции и законодательства Армении.

- Каковы основы работы Общины Западного Азербайджана?

- Хотя я сам – депутат Милли Меджлиса, наша организация все-таки неправительственная и работает над продвижением юридическим оснований возвращения западных азербайджанцев на родину. На международных мероприятиях я рассказываю о праве западных азербайджанцев на возвращение. В статье 13 Всеобщей декларации прав человека сказано: "Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства". Это право на жизнь, и оно очень близко к праву на возвращение. Помимо права на жизнь, также важно иметь право на социальную активность, защиту здоровья и другие права, которые должны быть обеспечены правительством Армении.

Все эти права взаимосвязаны. Чтобы западные азербайджанцы могли вернуться безопасно, правительство Армении должно предоставить гарантии соблюдения их прав в рамках какого-то международного механизма. К сожалению, правительство Армении пока не отвечает на наши призывы. Мы отправили письмо премьер-министру Николу Пашиняну, где просили об обеспечении нашего права на возвращение, на признание и уважение. Мы уже получили реакцию на наши обращения от нескольких международных участников, в том числе от ООН и Совета Европы, но не получили никакого ответа от правительства Армении.

Поэтому на II Международной конференции Общины Западного Азербайджана я поднял вопрос установления постоянных контактов с Ереваном на первой дискуссионной панели. Мы много уже говорили о теоретических обоснованиях возвращения западных азербайджанцев; я сам юрист и знаю основные права и законные основания, обеспечивающие право на возвращение. И я спросил участников сессии: учитывая нежелание правительства Армении идти на контакт, какой они видят роль международных судов в обеспечении и защите наших прав? Они ответили: нужно начать двусторонние переговоры. Но в том-то и проблема, что власти Армении нам до сих пор не отвечают.

- Каковы, в таком случае, перспективы возвращения западных азербайджанцев на родину?

- Мы верим, что под руководством президента Ильхама Алиева мы сможем мирно вернуться домой. Всего можно достичь, когда есть основания. Азербайджан уже справлялся с тяжелыми историческими задачами.

Как только наш общенациональный лидер Гейдар Алиев был вынужден покинуть свой пост в Кремле в октябре 1987 года, началось изгнание азербайджанцев из АрмССР. После этого пошла оккупация Карабаха и окружающих районов – вплоть до того, как люди сами позвали Гейдара Алиева руководить восстановившим независимость Азербайджаном. Если бы он не вернулся, возможно, государства Азербайджан просто бы не было, но благодаря Гейдару Алиеву мы смогли модернизировать и диверсифицировать нашу экономику, укрепить армию, нарастить политический потенциал.

Во время президентства Ильхама Алиева мы смогли подняться еще выше на всех уровнях. Это не единственный фактор, так как воспитание молодого поколения в независимом Азербайджане тоже сыграло свою роль. Сейчас у нас хорошие связи на международном уровне и выверенная государственная политика, а наши воины отвоевали оккупированные Арменией земли. Они храбро сражались за свою страну и утвердили ее государственность, освободив Карабах и Восточный Зангезур.

Мы знаем, что мир сегодня не такой, каким был прежде, им управляет жесткая сила, использующая дипломатию как один из рычагов. Могущественные державы предпочитают носить маски, это очевидно для людей. Важно понимать эту сложность геополитической обстановки. Мы считаем, что для восстановления прав иногда недостаточно одного лишь существования международных норм, их нужно еще как-то претворить в жизнь. Конечно, мы не хотим возвращаться в Армению силой, это совсем другая ситуация, чем в случае с Карабахом, который является частью азербайджанской территории. В Армению мы можем вернуться только мирно и в рамках международного права.

Поэтому принципиально важно начало двусторонних переговоров с Ереваном. Азербайджан – сосед Армении по воле судьбы, и мы должны найти возможность говорить друг с другом, найти общий язык. Если общий язык будет найден и международные игроки не станут вмешиваться с попытками спровоцировать новый конфликт в регионе, мы точно сможем обеспечить свои права.

Мы уверены, что наши права могут быть обеспечены под руководством президента Ильхама Алиева. Мы уверены, что он проявит сильную политическую волю по этому вопросу. В свой день рождения он побывал в Общине Западного Азербайджана, встретился с ее членами и сказал: "Я здесь со своей семьей". Это дает нам надежду.

В свое время Гейдар Алиев принял нас, изгнанных со своей родины западных азербайджанцев. Он дал нам жилье и работу. Мой отец работал полицейским, имел звание полковника, а я – его сын, сын беженца – являюсь избранным членом парламента. К нам хорошо относятся в Азербайджане, но тем не менее у нас остается неотъемлемое право вернуться на родину, туда, где наш дом. Мы хотим восстановить связи с нашей родиной, которую мы называем Западный Азербайджан, на армянской территории. Мы хотим жить там, заботиться о могилах наших предков, отремонтировать кладбища и исторические памятники, снова мирно сосуществовать с армянами.

- Что вы думаете о точке зрения, что азербайджанцы и армяне не смогут жить вместе после Карабахской войны?

- Да, на Западе циркулируют идеи, что азербайджанцам и армянам очень непросто будет снова сосуществовать. Некоторые западные политические круги пытаются разжечь очередной конфликт в регионе, исходя из собственных геополитических интересов. Но на их слова есть очень простое возражение: посмотрите на опыт других стран, где такой проблемы нет.

Сегодня в России миллионы армян и азербайджанцев мирно живут вместе. И в Грузии, и на Украине – в целом на всем постсоветском пространстве азербайджанцы и армяне спокойно живут вместе, ведут бизнес, вступают в браки, дружат. Не каждый человек так живет, но общая тенденция именно такая.

Я не знаю всех своих соседей и не должен их любить, но я должен их уважать. Точно так же нет нужды любить всех армян, и армяне не обязаны любить всех азербайджанцев, но мы должны уважать друг друга. Мы к этому готовы, Азербайджан первым предложил мирный договор. К сожалению, мы видим, что под геополитическим влиянием Запада армянские власти пытаются затянуть переговоры.

Но в любом случае мы твердо убеждены, что по Божьей воле однажды под руководством Ильхама Алиева мы вернемся в наши дома в Западном Азербайджане мирно и в рамках международного права.