Опубликовано: 17:43, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ведущие компании сегодня нуждаются в выпускниках вузов, которые уже в момент старта трудовой деятельности могли бы решать практические задачи и иметь реальные компетенции. Кроме того, компании часто имеют собственные крупные научно-исследовательские центры, например по обработке больших данных.

Российские университеты служат для таких компаний поставщиками готовых кадров и часто выступают партнерами в создании широкого спектра R&D-продуктов. Тем не менее вузов, которые готовы сотрудничать с компаниями по разработке R&D, единицы, а в спросе на сильных выпускников наблюдается конкуренция.

Как увеличить число студентов, которые готовы вовлекаться в решение прикладных исследовательских и бизнес-задач корпораций и имеют возможность бесшовного перехода от учебы к работе? Это возможно при популяризации концепции STEM-образования.

Что такое STEM, где консенсус между научными и бизнес-задачами, а также другие вопросы обсуждались на пленарной сессии "Наука и бизнес: новые тренды", прошедшей в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции.

Наука и бизнес: новые тренды

В работе сессии приняли участие эксперты, отвечающие за науку и образование в НИУ ВШЭ и МФТИ, научный руководитель Вышки Ярослав Кузьминов и председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

Ярослав Кузьминов, открывая дискуссию, отметил, что бизнес обращается к университетам прежде всего как к источнику кадров и держателю интеллектуальных продуктов. Впрочем, до недавнего времени компании в массе своей не рассматривали российские вузы как R&D-центры, поскольку для них не представляло сложности купить на рынке готовую технологию, коробочный продукт. Инженер постепенно превращался в техника, который был заточен на решение единственной задачи.

Сейчас происходит объективный ренессанс университетской науки, инжиниринга. Надо адаптировать, развивать, делать обратный инжиниринг, реинжиниринг, отбирать новые технологии, компилировать их между собой. И это затрагивает все компании, буквально каждый крупный бизнес стоит перед необходимостью что-то развивать, иметь свой R&D, свой инжиниринг. Тем не менее вне НИИ и университетов пока нет такого потенциала

— полагает Кузьминов.

Кроме того, для бизнеса важно сотрудничать с вузами и с репутационной точки зрения. Может ли быть сотрудничество бизнеса и университетов более глубоким? Насколько жизнеспособна STEM-концепция? На эту тему Ярослав Кузьминов предложил высказаться Станиславу Близнюку. Глава "Тинькофф" подчеркнул, что сегодня компания по факту не является просто банком или корпорацией, а представляет собой IT-компанию и научно-исследовательский центр, и ключевую стоимость бизнеса "Тинькофф" создают новые технологии, инновации, молодые продвинутые кадры.

Одна из “похожестей” между успешным бизнесом и наукой — это то, что всегда нужно искать свой путь развития, создавать какие-то мутации, которые приводят либо в тупик, либо к следующей ступени развития. Не надо бояться мутаций, не надо бояться экспериментировать, не надо бояться свободы

— подчеркнул Близнюк.

Он рассказал, что с самого начала компания ориентировалась на то, чтобы привлекать к себе умных молодых людей, которые хотят создавать что-то новое, но и не боятся ошибаться:

Этот подход сохраняется у нас до сих пор. Для трети наших сотрудников “Тинькофф” — первое место работы. Для поддержки этого мы ведем большую работу с вузами, создаем там свои кафедры, лаборатории, программы и так далее.

Тем не менее поиск лучших специалистов в дальнейшем будет все более сложным. Спрос на квалифицированные кадры, которые обладают сложными компетенциями, уже сейчас превышает предложение. Учитывая сегодняшние тренды, потребность в таких работниках будет и дальше возрастать.

Чтобы выигрывать конкуренцию за кадры, нужно значительно расширять воронку, которая будет “засасывать” их. Нужно начинать работать с людьми как можно раньше

— полагает Станислав Близнюк.

Для этого бизнес должен идти в вузы, расширяя там свое присутствие, увеличивая объемы решения студентами прикладных задач. Возможен и путь создания новых STEM-университетов. При этом глава "Тинькофф" подчеркивает, что компания работает здесь не только на себя, но и на всю отрасль. Интересы бизнеса и образования в этом случае совпадают, ведь как университет, так и современная компания нацелены на развитие человеческого капитала.

Мы выращиваем специалиста не для себя, а для отрасли. Человеческий капитал потребуется всем, и мы не хотим навязывать себя как единственное место работы, хотя и будем точкой первого выбора. Мы будем довольны тем, что к нам пойдут 20–30%. Мы хотим поддерживать науку, формировать научное сообщество, исследовательское направление

— утверждает Близнюк.

Это поможет формировать тот кадровый потенциал вузов, который потом будет готовить специалистов, востребованных на рынке. При этом глава "Тинькофф" полагает, что университет может быть окупаемым проектом в краткосрочной перспективе. Ярослав Кузьминов дополнил, что проблема окупаемости зависит от того, насколько человек верит в то, что вернет вложенные средства.

Тем не менее окупаемость — не единственный среди важных критериев. Еще одним, не менее значительным, можно назвать доступность образования. Станислав Близнюк считает развитие и изменение системы образовательного кредита ключевым моментом для повышения доступности образования. Этот инструмент, подчеркнул глава "Тинькофф", при наличии относительно невысокой процентной ставки будет лучше мотивировать ребят хорошо учиться и строить успешную карьеру, накапливать человеческий капитал. Бесплатное образование, по мнению Станислава Близнюка, с мотивационной задачей справляется хуже.

Образовательный кредит

Ярослав Кузьминов поддержал идею необходимости расширения использования образовательного кредита и модель работы не только на себя, но и на отрасль, поскольку для вуза поддержка собственной репутации — такой же важный критерий успеха, как для компании доход.

Такого рода модель — работать на рынок, а не только на себя — освоена Высшей школой экономики

— заявил Кузьминов, приведя в пример Лицей НИУ ВШЭ, выпускники которого идут учиться далее не только в Вышку, но и в другие вузы. При этом образовательный кредит научрук Вышки сравнил с ипотекой: и то и другое — это инвестиции в будущее, при этом вложение в образование не менее важно, чем покупка жилья.

В моем понимании ипотека — это не кредит, это способ пенсионных накоплений для людей среднего возраста. Образовательный кредит — это способ накопления первоначального человеческого капитала для молодых людей

— полагает Станислав Близнюк.

Говоря о бюджетной и небюджетной моделях образования, нельзя упускать из вида вопросы социального неравенства. Директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев считает, что образование высокого качества менее доступно для семей с низким социально-экономическим капиталом, оно концентрируется в регионах с высоким уровнем развития. Согласно исследованиям Института образования, использование исключительно кредитной модели образования может в краткосрочном периоде усиливать неравенство приема в вузы, поэтому важно подходить к вопросу сбалансированно.

Участники дискуссии также сошлись на мнении о том, что обсуждение проблемы образовательного кредита нуждается в проведении отдельного круглого стола в рамках Конференции. Нельзя забывать и о том, что значительная часть студентов идет в вузы не только в расчете на получение специальности, которая позволит рассчитывать в будущем на высокую зарплату, но и ради того, чтобы реализовать свой творческий и научный потенциал, и это надо учитывать бизнесу, полагает Ярослав Кузьминов.

В исследовательских вузах студенты часто ориентируются на то, что им интересно, а не на то, что им принесет доход

— подчеркнул Кузьминов.

Евгений Терентьев в этой связи добавил, что Институт образования запустил лонгитюдное исследование, по результатам которого стало понятно, что среди тех, кто приходит в ведущие вузы, больше всего тех, кто приходит с рациональной мотивацией. 40% студентов приходит из интереса, и это трансформационная модель поведения, то есть люди, приходя учиться, хотят изменить мир.

Несмотря на то что спрос бизнеса на продукты и кадры университетов велик, в России не так много компаний, которые умеют работать с вузами, считает Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук ВШЭ, созданного в Вышке при поддержке "Яндекса". "Тинькофф" — одна из таких компаний, которые понимают, как работать с университетами, подчеркнул декан. На его взгляд, эту тенденцию необходимо поддерживать, преодолевая сложности при выстраивании сотрудничества между университетами и бизнесом в научной сфере. Уже сейчас нужно искать новые механизмы такого взаимодействия.

Ярослав Кузьминов отметил, что успешная модель интеграции университета и бизнеса строится на том, что бизнес ставит перед студентами и выпускниками креативные задачи, постоянно расширяет собственные горизонты и направления работы, осваивает новые рынки и новые виды бизнеса, в ином случае у студентов и выпускников не будет достаточной мотивации присоединяться к корпорации.

О взаимодействии вузов и компаний высказался также проректор МФТИ Григорий Андрущак. Индустриальными партнерами вузов до недавнего времени становился очень ограниченный круг рыночных игроков, таких как те же "Яндекс", "Тинькофф", Сбер и др. Тем не менее сегодня, когда в стране взят курс на обеспечение технологического суверенитета, университеты начали работать с более широким сектором предприятий, отметил он.

Появился очень большой запрос на исследования и разработки. Мы в Физтехе, кажется, нащупали модель взаимодействия и с компаниями, у которых длинный жизненный цикл производства продукции. Мы ведем разработку конкретных решений в их интересах и идем с ними на кооперацию вдолгую. Связь с образованием состоит в том, что мы фактически формируем команду, которая частично переходит на работу на эти предприятия, частично остается в университете, чтобы учить следующее поколение студентов

— рассказал Григорий Андрущак.

При этом он отмечает разницу в культурах классических университетов и рыночных структур. Это, в частности, проявляется в разной скорости жизни: бизнес быстрее реагирует на конъюнктуру. "У тех, кто попадает к лидерам рынка как компаниям первого выбора, часто пути назад нет. Для нас как для вуза это вызов", — считает Григорий Андрущак.

Его коллега, советник ректора МФТИ Александр Повалко, также согласился с тем, что кадровая воронка, о которой говорил Станислав Близнюк, сужает возможности выбора студентами своих карьерных и образовательных траекторий:

Воронка — это способ привязать человека, так же как и кредит", — полагает он. Идея искусственно построить университет нового типа сравнима с идей проектирования искусственного языка: "сделать можно, но пользоваться этим не будут.

Попытки построить STEM-университет предпринимались неоднократно, но, как правило, успешные проекты затем трансформировались в классические вузы, включающие в себя также гуманитарные и общественные науки.

Причина этого в том, что математика, компьютерные, инженерные науки учат делать алгоритмические выводы, а гуманитарные и общественные науки учат задавать вопросы, в том числе те, что лежат на стыке образования, науки и бизнеса. Собственно, превращение STEM-университетов в классические связано в том числе с сотрудничеством с бизнесом

- отметил проректор ВШЭ Дмитрий Дагаев.

При такой трансформации остро встает вопрос поиска преподавательских кадров.

Если мы выбросим из преподавания культурно-эмоциональный блок, то получим мало креативных людей

— поддержал его Ярослав Кузьминов, уточнив, что кадровый вопрос в вузах можно решать комплексно — привлекая людей из бизнеса.

Выпускница, преподаватель и аспирант ВШЭ Екатерина Кручинская, участвовавшая в реализации крупных коммерческих проектов, уверена, что многие люди, имеющие опыт работы в бизнесе, готовы преподавать.

Это происходит, конечно, не по причине коммерческого интереса, а потому, что люди хотят реализовывать университетскую миссию, которой они вдохновились еще в студенческое время

— отметила Кручинская.

В Вышку за преподаванием возвращаются многие выпускники. Они считают, что передавать свои знания, помноженные на бизнес-опыт, молодому поколению — это ключ к тому, чтобы даже самые сложные бизнес-задачи, часто лишенные элемента творчества, можно было решать с вдохновением от общения с молодым поколением и показывать студентам, как можно успешно реализовывать университетские навыки.