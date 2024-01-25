Инфляция - единственный проблеск надежды немецкой экономики

Немецкой экономике грозит рецессия. ОЭСР и МВФ ухудшили прогнозы роста ВВП Германии.

Экономическая ситуация в Германии ухудшается. Отчеты авторитетных институтов доказывают, что проблема не временная, а системная. В ситуации продолжающегося конфликта на Украине Германии как стране, поддерживающей Киев, очень сложно признать провал своей политики. Санкции и кризис на мировых рынках бьет по привыкшему к стабильности немецкому экспорту, а соответственно, и по ВВП. Сейчас, спустя два года после начала специальной военной операции, ущерб достиг такого масштаба, что спрятать голову в песок уже не получится.

6 февраля проблему публично озвучил министр финансов Кристиан Линднер. "Министр экономики говорит, что мы больше не конкурентоспособны. Я, министр финансов, говорю, что мы становимся беднее, поскольку у нас нет экономического роста. Мы отстаем", – отметил он на мероприятии под эгидой агентства Bloomberg.

Оценку главы казначейства подтверждают авторитетные источники. Сразу после выступления Линднера вышел доклад Организации экономического сотрудничества, в котором прогноз роста немецкой экономики в этом году оценен не в 0,6%, как ожидалось, а лишь в 0,3%. По этому показателю Германия уступает Франции, Италии и Испании. Лучше всех среди крупных западных государств чувствуют себя американцы: у США ожидается рост на 2,6%.

В силе немецкой экономики кроется ее слабость. Так как энергоемкая промышленность имеет большую долю, кризис в ФРГ ощущается сильнее, считает эксперт ОЭСР Изабель Коске. Больше всех сложности испытывают экспортные компании, страдающие от низкого спроса на мировых рынках. Дополнительный негатив, как отметила Коске, вносит политика жесткой экономии в самой ФРГ. В четвертом квартале 2023 года снизился приток инвестиций и сократилось потребление.

Издание Tagesschau, приводя разные экономические оценки, пишет, что в 2024 году перед Германией "маячит рецессия". Текущие данные ОЭСР демонстрируют, что негативный тренд прошлого года продолжается. По оценкам Федерального статистического управления, ВВП страны сократился на 0,3%. При этом оценки на нынешний год разнятся. Если мюнхенский институт Ifo дает позитивный вариант в 0,7%, то некоторые экономисты предупреждают о "технической рецессии" - сокращении производства в течение двух кварталов подряд.

В день выступления Линднера появились исследования и Международного валютного фонда. Рост мировой экономки МВФ оценивает в 3,1% в этом году, а затем в 3,2% в 2025 году. Надежды на "мягкую посадку" мировой экономики, как пишет издание Focus Online, есть из-за устойчивости США и поддержки со стороны Китая. Но даже этот позитивный исход может не спасти Германию. МВФ хоть и дает более высокую оценку, чем ОЭСР на 2024 год, но оценки пересмотрены в худшую сторону. Если раньше МВФ прогнозировал 0,9%, то сейчас лишь 0,5%. На 2025 год прогнозы ниже на 0,4 процентных пункта - 1,6%.

Немного лучше дела у Японии, Великобритании и Канады, по которым международный финансовый институт ухудшил оценку лишь на 0,2 процентных пункта. По сравнению с Германией хуже обстоят дела только у кризисной и инфляционной Аргентины (ожидается, что экономика Аргентины сократится на 2,8%, что означает пересмотр в сторону понижения на колоссальные 5,6 процентных пункта).

МВФ постепенно осознает, что проблемы немецкой экономики глубокие, комментирует главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. Причины падения темпов ВВП он связал с большой долей промышленности, высокими процентными ставками по миру (оттягивающими капитал из ФРГ), ростом цен на энергоносители и большей зависимостью Германии от экономических циклов.

Германский союз страховщиков (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) в разборе причин системного кризиса помимо высоких трат на энергоносители и бюджетную дисциплину указал и на другие факторы.

"Среднесрочные проблемы разнообразны: помимо высоких затрат на энергоносители препятствием для немецкой экономики является, прежде всего, слабый мировой спрос (Китай). Односторонний глобальный рост услуг по сравнению с товарами создает проблемы для Германии как места производства. И без того сложная экономическая ситуация усугубляется структурными проблемами, включая нехватку рабочей силы, высокое нормативное и налоговое бремя, а также медленный прогресс цифровизации. Кризис федерального бюджета препятствует принятию крупных бюджетных мер, подобных тем, которые приняты в США", - отметили в союзе.

На фоне развивающихся стран Германия смотрится совсем неприлично. В них темпы роста варьируются в пределах 4-7%. Рекордсмен - Индия. Для нее МВФ даже повысил прогноз на 0,2 процентных пункта, до 6,5%. К слову, в прошлом году, согласно отчету Всемирного банка, по объемам ВВП Германия снова уступила пятое место России. В новейшей истории такое происходило дважды - в 2013 и 2021 годах.

Единственная позитивная новость для Германии - инфляция. Если в развивающихся странах инфляция в 2024-2025 годах вырастет с 8,1% до 8,7%, то в Германии упадет с 2,6% до 2% - ситуация, в которой банкиры говорят о ценовой стабильности. "Потребительские цены - единственный проблеск надежды для Германии", - пишет Focus Online.

Если говорить о самих участниках экономического процесса в Германии, то их ожидания перекликаются с оценками ОЭСР и МВФ. Большинство компаний смотрят скептично на свое будущее, пишет деловая газета Handelsblatt.

"30 из 47 ассоциаций, опрошенных Немецким экономическим институтом (IW), оценивают свое нынешнее положение как худшее, чем год назад", - говорится в публикации.

В прошлогодних материалах Handelsblatt говорилось, что проблемы у компаний связаны с кризисом на энергорынка и конфликтом на Украине. Спустя год из внешних причин тяжелым бременем на немецкую экономику, вероятно, лягут события на Ближнем Востоке, усложнившие проход судов через Суэцкий канал, и новые обязательства Берлина перед Киевом по поставкам оружия.