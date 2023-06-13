Фантазии азербайджанского художника на мобильном телефоне

Опубликовано: 5:00, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане, как и везде, стремительно развивается цифровое искусство и в этом направлении успешно работает множество современных азербайджанских художников. Цифровой художник Ася Гаджизаде в огромном мире современного digital искусства нашла свою стезю для творческого самовыражения и для нее холстом и палитрой служит… мобильный телефон.

"Тонкий мир"

Порой, трудно поверить, что эти глубокие философские, и в то же время красочные, яркие, композиционно выверенные работы, созданы на обычном мобильном телефоне. Свой глубокий духовный мир художник переносит на экран мобильного телефона, создавая оригинальные, а иной раз фантастические сюжеты с нестандартным композиционным решением, наполняет картину своей положительной энергетикой и мыслями. Для Гаджизеде мобильный телефон - универсальный инструмент для выражения ее безграничных творческих возможностей. Ведь цифровое искусство это симбиоз традиционного творчества и неограниченных технических возможностей digital технологий. Ее произведениям свойственны не только виртуозное художественное исполнение, но и глубокое смысловое содержание.

"Вечная любовь"

Ася Гаджизаде, вносит вклад в развитие и популяризацию этого направления искусства, которое она активно представляет на виртуальных арт-площадках (in.gallerix.ru, artchive.ru, gallereo.ru, pinterest.com и других интернет-арт галереях). Ее творчество воспринимается с большим интересом со стороны творческого сообщества. В рейтинге известного артклуба "Галлерикс" среди более 40 тыс. художников, она занимает 59 место.

"Тени прошлого"

Увлечение цифровым искусством, стало для Аси основным жанром творчества. Развитие современных технологий и новых инструментов для творческой реализации, позволили создавать неповторимые картины, которые не оставляют никого равнодушным и заставляют долго вглядываться в них, вникать в замысел художника, угадывать, что подразумевает тот или иной сюжет, хотя названия ее работ, весьма красноречивы. Названия картин это отдельная тема, они настраивают зрителя на определенный самим художником лад: "Начало конца", "Идиллия в замкнутом пространстве", "Птичье право", "Незримые свидетели", "Тени прошлого", "Черные глаза Лейлы", "Эпизоды сна", "Время есть, пока ты есть", "Адские страсти", "Все временно".

"Диалог с розами"

В цифровых работах Аси связаны мифы и реальность, ее сюжеты иллюстрируют подсознание, демонстрируют непонятное, пусть не самым логичным, но интересным и неожиданным образом, они просты, и в то же время глубоки и душевны. Врожденная художественная интуиция подсказывает ей гармоничную палитру, которая придает ее работам ощущение воздушности и композиционного совершенства.

Цифровые картины художника условно можно разделить на несколько тем:

картины, граничащие с fantasy, в некоторых из которых, художник-самоучка старается проникнуть в глубины человеческих переживаний,

цветы как зеркало чистой и нежной души,

необычные птицы где-то высоко в небесах,

захватывающие пейзажи

отдельные фрагменты природы.

Есть и отвлеченные картины, настроение в них разное. Ася Гаджизаде парит в свободном творчестве. Она словно пытается влиять на мир, подталкивает зрителя задуматься о вечном, бытие, бесконечности, в своих картинах красноречиво передает идеи добра и зла, человеческих ценностей, любви, роли женщины, ее предназначения.

"Целомудренная"

Работы проникнуты любовью к природе, к истоком национального характера и культуры, в них легко угадывается мечта об идеале. Картины Аси - вечно цветущая симфония, где сочность красок будоражит воображение и всегда царит лето. Реально фантастическая живопись Аси неумолимо влечет за собой и повествует о земной ипостаси человека, оставляя место тайне бытия.

"Финал Божественной комедии"

Художник в своем творчестве предпочитает создавать нечто новое, не повторяющееся, даже если использует фрагменты собственных фотографий и общедоступных фото из интернета, своих масляных работ, и даже подмалевков. По ее мнению, если не привносить нечто свое, личное, новое, иначе, какой смысл рисовать. Ведь рисовать – это делиться с миром частичкой своей души, своего духовного начала, своими размышлениями и миропониманием.

"Начало конца"

Ася артлюбознательна, находится в постоянном поиске новых идей и сюжетов. В планах Аси Гаджизаде, которая, к слову, является заслуженным журналистом Азербайджана, не останавливаться на достигнутом, развивать и совершенствовать свое мастерство, популяризировать цифровое искусство.

"Незримые свидетели"

Сегодня Ася Гаджизаде, профессионал своего дела и светлый человек, отличающийся особой теплотой и тонким чувством юмора, отмечает день рождения. Коллектив "Вестника Кавказа" присоединяется к многочисленным поздравлениям, поступающим в ее адрес.