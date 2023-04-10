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Эксперты ВШЭ предложили шаги по развитию ЕАЭС

Эксперты ВШЭ предложили шаги по развитию ЕАЭС
Региональная интеграция стала устойчивым трендом современного экономического и политического развития, которые не способны «отменить» даже самые острые кризисы. Одним из главных игроков является Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

 В текущем формате объединение существует не так давно, но уже прочно закрепилось на втором месте в мире по «глубине интеграции», обыгрывая в конкурентной борьбе большинство торгово-экономических блоков. Однако пока приоритет консенсусным решениям в Союзе отдается не во всех направлениях и даже принятые решения исполняются не на 100%. Очевидна необходимость совершенствования принципов функционирования объединения с целью полноценной реализации наднациональной компетенции.

Какие механизмы и факторы способны ускорить интеграцию? Каково оптимальное соотношение межправительственных и наднациональных подходов к управлению в ЕАЭС? Какие модели эволюции ЕАЭС вероятны на средних и длинных горизонтах планирования? Что именно надо заимствовать из опыта других интеграционных объединений и стандартов международных организаций (например, ОЭСР)?

Ответы на эти и многие другие вопросы попытались найти эксперты Вышки в докладе «Механизмы принятия наднациональных решений в ЕАЭС: вклад в стратегическое планирование и антикризисное управление». Работа подготовлена в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Научный редактор доклада — Татьяна Колобашкина, кандидат политических наук, директор Центра компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Авторы разделов, в числе которых сотрудники, ранее работавшие в Евразийской экономической комиссии и хорошо знакомые с реальной практикой интеграции, сравнили механизмы принятия наднациональных решений в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений. Это позволило определить степень зрелости евразийских механизмов, проанализировать возможности и ограничения использования международного опыта и представить перечень предложений по дальнейшей интеграции.

По мнению авторов, ЕАЭС демонстрирует слаженность, синхронность действий и в некоторых сферах играет на опережение. Страны-участницы объединения добились значительных интеграционных успехов в формировании единого рынка товаров и услуг (таможенное и техническое регулирование сразу же было передано на наднациональный уровень), реализации цифровой и аграрной повестки.

Финансы 

В контексте ужесточения санкционной политики особого внимания и решительных действий требует сфера финансового сотрудничества в ЕАЭС. В частности необходимо развивать исламские финансы, активизировать взаимодействие с финансовыми рынками африканских стран, уделить внимание защите прав и интересов инвесторов и потребителей.

Промышленность 

Отмечается, что в области промышленной политики интеграция стран евразийской пятерки пока не вышла на уровень наднационального регулирования. В то же время взаимодействие в этой сфере достаточно прозрачно и регламентировано. Для него также характерна активная вовлеченность научно-экспертного сообщества. Развитие импортозамещения в ЕАЭС говорит о готовности быстро принимать совместные решения по важным направлениям промышленного сотрудничества, в том числе в высокотехнологичных сферах.

Наука и образование 

В «новых» областях интеграции — науке и образовании, — пока нет механизмов принятия наднациональных решений, но они активно формируются. В этих областях все более распространенным становится «гибридный» (смесь сетевого и проектного) подход к интеграции. Он позволяет странам добиваться конкретных совместных интеграционных результатов там и тогда, где и когда более амбициозные цели и проекты пока не могут быть реализованы.

Технологический суверенитет

Авторы доклада предлагают в год председательства России в ЕАЭС особенно сконцентрироваться на достижении общесоюзного технологического суверенитета: безопасности критически значимой инфраструктуры, динамичного развития отраслей экономик, улучшения качества жизни людей. Однако в первую очередь необходимо согласовать общий порядок действий в сфере научного сотрудничества, так как интеграция по данному направлению не была заложена в базовый договор о ЕАЭС. Что касается образования, то в основном страны-члены Союза сотрудничают на уровне организаций. Яркий пример — деятельность Евразийского сетевого университета.

Опыт других

Если говорить об опыте других интеграционных объединений, который был бы полезен для ЕАЭС, то здесь стоит обратить внимание на действия Европейского союза. В кризисный период объединению пришлось расширить полномочия наднациональных институтов, преодолевая сопротивление государств. В большинстве случаев данная практика оказалась оправданной и позволила сохранить устойчивость экономик и дальнейший потенциал развития. Авторы также видят целесообразным создание в ЕАЭС постоянно действующего экспертно-консультационного механизма (аналогичного Комитету постоянных представителей) для разрешения межправительственных противоречий, подготовку закона о лоббизме и расширение открытости и прозрачности процесса принятия решений, вовлечение граждан и «третьего сектора» в обсуждение достижений, проблем и будущего Союза.

ЕАЭС может также использовать опыт Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по созданию так называемого кодекса поведения в регионе, который устанавливает ключевые принципы и механизмы разрешения конфликтов между странами-членами. Если рассматривать историю объединения государств Южной Америки МЕРКОСУР, то его преимуществом стало двойное лидерство Бразилии и Аргентины. Страны рассматривают возможность создания единой валюты для проведения международных торговых и других финансовых операций, ввели арбитражный механизм разрешения споров. Эксперты отмечают, что проблемы и задачи евразийской интеграции в наибольшей степени схожи именно с МЕРКОСУР. Поэтому опыт и инициативы иберо-американской интеграционной модели представляют большой интерес для ЕАЭС.

Экспертный доклад был представлен на специальном круглом столе «Стратегические приоритеты развития евразийской интеграции: на пути к эффективной наднациональности» 10 апреля.

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