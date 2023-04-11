Что такое технология "обучения служением"

Опубликовано: 19:03, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С сентября 2023 года модель обучения служением должна быть внедрена в образовательный процесс университетов согласно перечню поручений президента, сформированным по итогам заседания Государственного совета.

XXIV Ясинская (Апрельская) международная конференция по проблемам развития экономики и общества стала площадкой экспертного обсуждения методологии встраивания технологии обучения служением в работу российских университетов.

Сегодня от университетов ожидается не только решение образовательных и научных задач, но также активное и ответственное участие в жизни общества. Модель обучения служением – метод обучения, преподавания и организации образовательных программ, предполагающий непосредственное участие обучающихся в решении социальных проблем.

Дмитрий Земцов, проректор ВШЭ, руководитель проектно-учебной лабораторией "Молодежная политика"

Сегодня социальная миссия университета перестает быть “третьей” и становится лейтмотивом, который должен гармонично встраиваться в образовательную и научную деятельность. Ценность технологии обучения служением заключается в том, что помимо запроса на социальную полезность университетов и воспитание нравственной личности, технология отвечает на запрос студенчества на получение практических навыков, а также на запрос работодателей – на карьерный рынок выходят социально-активные кандидаты, имеющие прикладной опыт уже после выпуска из университета.

Международные практики

Проектно-учебная лаборатория "Молодежная политика" НИУ ВШЭ провела исследование лучших международных практик обучения служением. Целью исследования стало комплексное изучение педагогических и социальных эффектов обучения служением, актуальных практик модели в различных национальных контекстах, а также методов внедрения обучения служением в образовательный процесс. Исследователи предлагают интеграцию принципа служения во все образовательные дисциплины, а не создание отдельных самостоятельных курсов.

Алина Яшина, заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров:

Технология “Обучение служением” предполагает участие студентов и преподавателей в решении социально-значимых задач, дает рефлексивный опыт и включена в образовательную программу. Она помогает в том, чтобы, с одной стороны, сблизить реальную жизнь и учебную, а с другой направляет энергию и творчество студентов на развитие территорий. Особенность технологии "Обучение служением" в том, что она не просто объясняет, как помогать людям, а способствует развитию профессиональных компетенций студента с фокусировкой на решение конкретных социальных задач – ведь именно с ними он идет жить дальше и становится востребованным профессионалом и гражданином.

Пять практик

В представленном докладе названо пять практик внедрения модели обучения служением в образовательных процесс:

Формирование пула социальных проектов, доступных для студентов. Конструирование образовательного модуля, включающего в себя как сам социальный проект, так и сопровождающие его образовательные блоки. Возможность получить верифицированное университетом резюме для работодателя, включающее перечень социально-значимых проектов или же официальное приложение к диплому с указанием курсов и компетенций. Формирование единого пространства между образовательной организацией и НКО. Организация самой образовательной программы в соответствии с принципами педагогики обучения служением – количество аудиторных занятий сокращается, освоение материала выстраивается вокруг решения реальных проблем, которыми занимаются студенты.