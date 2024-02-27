Байден стремится установить мир в Палестине

В начале недели США первыми объявили о приближении мира в Палестине: президент Джо Байден сообщил, что Тель-Авив приостановит войну в период Рамадана при условии освобождения заложников. При этом ХАМАС не верит в мир, а Израиль не комментирует слова американского лидера.

В новейшем заявлении Белого дома говорится о возможной временной приостановке военных действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. По информации Джо Байдена, израильская сторона выразила готовность начать переговоры о прекращении боевых действий во время мусульманского месяца поста Рамадан.

Согласно предлагаемой договоренности, Израиль согласится остановить войну в момент наступления Рамадана в случае освобождения некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС. Сообщения о речи президента США вызвали резонанс в регионе и привлекли внимание мировой общественности.

По информации от официальных источников, новое рамочное соглашение было достигнуто при участии посредников из США, Египта и Катара. В соответствии с этим соглашением ХАМАС выразил готовность освободить ряд заложников, которых группировка удерживает в качестве размена на освобождение палестинских заключенных.

"Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим прекращение огня…Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки, близки, но еще не закончили", — сказал Байден.

Напомним, что переговоры о прекращении огня между официальными лицами США, Израиля, Катара и Египта прошли на днях в Париже. По словам нескольких высокопоставленных чиновников администрации и арабских дипломатов, на которых ссылается NBC News, участники переговоров стремятся достичь временного прекращения огня. Это делается не только для того, чтобы освободить некоторых заложников, взятых 7 октября, и предоставить дополнительную помощь голодающим жителям Газы, но и для предотвращения взрыва насилия во всем регионе, когда 11 марта начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

Выступая в программе Late Night with Seth Meyers накануне Байден сообщил, что "израильтяне заключили соглашение о том, что они не будут участвовать в каких-либо действиях во время Рамадана", чтобы "дать нам время освободить всех заложников". Источники NBC News в переговорном процессе сообщили, что "прогресс есть, но препятствия еще предстоит решить". По их словам, под препятствиями имеются в виду споры по поводу соотношения заложников и палестинских заключенных, которые будут освобождены.

Тем не менее, ХАМАС настроен скептично насчет перемирия и преуменьшает любое ощущение прогресса. В организации недовольны тем, что США и Израиль делают достоянием общественности секретные переговоры, так как эта тактика нацелена на ослабление палестинской позиции.

Представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил телеканалу этой страны "Аль-Маядин", что утечки информации были "психологической войной", направленной на "давление на руководство ХАМАС", чтобы "отказаться от условий" прекращения огня. Он сказал, что ХАМАС требует прекращения боевых действий и вывода всех израильских сил из сектора Газа. Данное требование ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "бредовым".

"Пока все, что предлагается здесь и там, не соответствует этим условиям", - сказал Хади.

Между тем, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что его страна "оптимистична в отношении посреднических переговоров по Газе", но, выступая на пресс-конференции, отказался комментировать слова Байдена о ходе переговоров.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что представители сторон "пришли к взаимопониманию" относительно того, как "будут выглядеть основные контуры сделки по освобождению заложников для временного прекращения огня".

"Катару и Египту придется провести непрямые переговоры с ХАМАС, потому что в конечном итоге им придется согласиться на освобождение заложников", - сказал Салливан в интервью CNN, отказавшись раскрыть подробности, поскольку переговоры по сделке все еще ведутся: "Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем достичь точки, когда действительно будет достигнуто твердое и окончательное соглашение по этому вопросу, но нам придется подождать и посмотреть".

В целом, возможная приостановка военных действий в период Рамадана может считаться положительным шагом в разрешении конфликта между Израилем и ХАМАС. Однако пока что нельзя прогнозировать итоговый результат и полное завершение вооруженного противостояния. Сторонам сложно добиться даже гуманитарной паузы, а угроза атаки Израиля на Рафах, куда прибыли больше миллиона палестинцев, может и вовсе поставить крест на арабо-израильском примирении.