7 ярких гастрономические фестивалей в России 2025

В России проходят сотни фестивалей, где кухня становится ключом к истории, культуре и традициям регионов. Чем же они так притягательны, как проходят, что там интересного, чем можно заняться, что попробовать?

Вы гуляете по площади, воздух наполнен манящими ароматами свежего хлеба, дымком от жареного мяса и пряными нотками местных специй. Звучит живая музыка, мастера лепят глиняные горшки, а рядом повар ловко переворачивает огромный казан плова. Это не сцена из кулинарного шоу — это гастрономический фестиваль.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цель таких фестивалей - познакомить гостей с региональной кухней, через нее с историей народов, проживающих в регионе. Это отличная возможность для продвижения местной культуры и продукции местных товаропроизводителей, привлечения интереса к региону, развития трендовых туристических направлений. Часто такие фестивали входят в программы гастрономических и событийных туров.

Помимо дегустации блюд местных поваров и кулинаров, организуются обширная развлекательная программа, выступления творческих коллективов региона, выставки и продажа изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы кулинарные и по народным ремеслам, конкурсы и викторины, спортивные состязания и аттракционы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Фиштиваль" (Зеленоградск, Калининградская обл.)

Проводится каждый год перед майскими праздниками на набережной. Здесь всё шипит и шкворчит, играет музыка, аромат жаренной рыбы чувствуется уже на подходе к месту проведения. Гостям предлагают морские деликатесы, приготовленные по рецептам из многих регионов России: калининградская корюшка, устрицы из Владивостока, фишбургеры, фишчипсы, скумбрия на углях, уха с расстегаями, лангустины с розмарином, шашлыки из сома, креветок и осьминогов, различные виды ухи.

В этом году "Фиштиваль" пройдет на Музейной аллее в Зеленоградске с 30 апреля по 4 мая.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

"Пир на Волге" (Ярославль)

Уже в течение 9 лет фестиваль ежегодно посещает около 150 тыс. гостей. На Волжской набережной открывается невероятное количество гастрономических палаток, звучит музыка, проходят кулинарные шоу. Также здесь можно увидеть палатки с едой из разных регионов России - Кубани, Сибири, Северного Кавказа. Работают детская и спортивная площадки, крафт-маркет, территория модной стрижки, на музыкальной сцене почти непрерывно выступают артисты и певцы, ростовые фигуры общаются и развлекают гостей.

Свои павильоны тут выставляют производители еды и рестораны. У палаток с едой, помимо множества различных блюд, можно попробовать местные ярушки с ярославской душепаркой - блюдо, разработанное по старинным рецептам. Это разновидность пельменей с начинкой из волжского судака или щуки, запекаются в специальном сырном соусе.

Пройдет 24 - 25 августа 2025 года

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Шашлык-машлык" (Грозный, Чечня)

Проводится с 2017 года. На центральной площади города разворачивается десятки палаток, площадь украшена декорациями и артефактами, символизирующими традиционный деревенский быт. У каждого района здесь свое подворье. Повсюду можно увидеть мангалы с сочным ароматным шашлыком, вертела с крутящимися бараньими тушами, казаны с пловом. Шашлык здесь готовят на любой вкус - из баранины и курицы, рыбы и говядины, а также несколько видов люля-кебаба. Жюри фестиваля приходится выбирать лучшее блюдо из почти 50 видов шашлыка.

Из шатров с накрытыми столами непрерывно звучит живая народная музыка, чеченцы всех возрастов и гости фестиваля демонстрируют свое мастерство в песнях и искрометных танцах. В программы некоторых туров входит также знакомство с историческими достопримечательностями и природой региона.

Дата фестиваля на этот год пока не объявлена.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Зов предков" (Ставрополь)

Проводится с 2023 года на территории Татарского городища - самого крупного археологического памятника Предкавказья - и собирает ежегодно около 30 тыс. гостей. Здесь решили совместить популяризацию исторической составляющей этого места силы и разнообразную кухню народов, населяющих Ставрополье. Пока лучшие повара города готовят блюда русской, грузинской, армянской, дагестанской, греческой, осетинской кухонь, посетители знакомятся с историей, участвуют в развлекательных и кулинарных конкурсах и мастер-классах, играют, танцуют, поют. Особый колорит мероприятию придают выступления казачьих ансамблей, продукция местных умельцев. Место проведения окружают водопады, ручьи пещеры, гроты и руины древнего храма.

Татарское городище - природный заповедник и археологический памятник федерального значения - охватывает четыре исторических периода: кобанский, скифский, сарматский, хазарский - с VIII века до нашей эры по X век нашей эры. Здесь проходила одна из северных трасс Великого Шелкового пути.

В этом году фестиваль пройдет с 31 мая по 7 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль адыгейского сыра

Проводится в августе-сентябре на живописной Даховской поляне на берегу реки Белой у хребта Уна-Коз. В прошлом году проводился уже в 13-й раз и принял более 50 тыс. гостей.

Сыр варенный, жаренный, тушенный, копченный - издавна его использовали в огромном количестве блюд. На фестивале можно попробовать тончайшие хрустящие халюжи, сытный кояж, чебуреки и другие блюда из сыра, вплоть до десертов. Проводятся конкурсы сыроварения, конкурс подворий, приготовления национальных и европейских блюд из адыгейского сыра. Пропитанная сырным ароматом Даховская поляна, украшенные стилизованные подворья районов республики, музыка и танцы, выступления народных коллективов привлекают множество гостей. В регионе много сыроваренных производств и индивидуальных производителей сыра. Ежегодно производится и поставляется по всей России около 30 тыс. тонн адыгейского сыра.

Дата фестиваля на этот год пока не объявлена.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль яйца "Кукарекино" (поселок Сатинка, Тамбовская область)

В Сампурском районе находится крупная птицефабрика яичного направления “Степное гнездо”. Ежегодно здесь производится более 30 млн яиц. В программе праздника большая ярмарка, где можно купить мясо, сыры, деликатесы, продукцию народных промыслов. Проводится выставка кур редких пород, организуется продажа цыплят и гусят. Тут готовят самые необычные угощения и деликатесы из яиц, приготовленные по специальным рецептам. В ассортименте яйца “мраморные”, маринованные, копченые, “геометрические”, словом, на любой вкус. И всем этим можно не только любоваться, но и дегустировать. Проводятся конкуры на лучший детский костюм цыпленка “Мистер” и Миссис Цыпа”, парад колясок птичьей тематики. Гвоздем гастрономического праздника становится гигантская яичница с различными начинками.

Фестиваль пройдет с 31 мая по 7 июня

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гастрономические фестивали в Москве

В Москве проводится более 20 гастрофестивалей:

Московский гастрономический фестиваль

"Вкус Москвы"

"Вкусы России"

"Дружба народов" на ВДНХ

Фестиваль фудтраков

Фестиваль кофе и чая "Чашка"

"О, да! Еда!"

"Вино. Сыр. Хлеб"

"Десерт будущего"

"РестоМаркет Фест"

Крупнейший из них - "Вкусы России" - проводится с 2020 года на ВДНХ и длится две недели. Фестиваль ежегодно посещают более 1,5 млн гостей. Участвуют более 300 производителей. Приглашаются исключительно представители небольших крафтовых хозяйств. Здесь попробовать самые редкие и экзотические блюда региональных кухонь.