7 ярких гастрономические фестивалей в России 2025

Вы гуляете по площади, воздух наполнен манящими ароматами свежего хлеба, дымком от жареного мяса и пряными нотками местных специй. Звучит живая музыка, мастера лепят глиняные горшки, а рядом повар ловко переворачивает огромный казан плова. Это не сцена из кулинарного шоу — это гастрономический фестиваль.
Цель таких фестивалей - познакомить гостей с региональной кухней, через нее с историей народов, проживающих в регионе. Это отличная возможность для продвижения местной культуры и продукции местных товаропроизводителей, привлечения интереса к региону, развития трендовых туристических направлений. Часто такие фестивали входят в программы гастрономических и событийных туров.
Помимо дегустации блюд местных поваров и кулинаров, организуются обширная развлекательная программа, выступления творческих коллективов региона, выставки и продажа изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы кулинарные и по народным ремеслам, конкурсы и викторины, спортивные состязания и аттракционы.
"Фиштиваль" (Зеленоградск, Калининградская обл.)
Проводится каждый год перед майскими праздниками на набережной. Здесь всё шипит и шкворчит, играет музыка, аромат жаренной рыбы чувствуется уже на подходе к месту проведения. Гостям предлагают морские деликатесы, приготовленные по рецептам из многих регионов России: калининградская корюшка, устрицы из Владивостока, фишбургеры, фишчипсы, скумбрия на углях, уха с расстегаями, лангустины с розмарином, шашлыки из сома, креветок и осьминогов, различные виды ухи.
- В этом году "Фиштиваль" пройдет на Музейной аллее в Зеленоградске с 30 апреля по 4 мая.
"Пир на Волге" (Ярославль)
Уже в течение 9 лет фестиваль ежегодно посещает около 150 тыс. гостей. На Волжской набережной открывается невероятное количество гастрономических палаток, звучит музыка, проходят кулинарные шоу. Также здесь можно увидеть палатки с едой из разных регионов России - Кубани, Сибири, Северного Кавказа. Работают детская и спортивная площадки, крафт-маркет, территория модной стрижки, на музыкальной сцене почти непрерывно выступают артисты и певцы, ростовые фигуры общаются и развлекают гостей.
Свои павильоны тут выставляют производители еды и рестораны. У палаток с едой, помимо множества различных блюд, можно попробовать местные ярушки с ярославской душепаркой - блюдо, разработанное по старинным рецептам. Это разновидность пельменей с начинкой из волжского судака или щуки, запекаются в специальном сырном соусе.
- Пройдет 24 - 25 августа 2025 года
"Шашлык-машлык" (Грозный, Чечня)
Проводится с 2017 года. На центральной площади города разворачивается десятки палаток, площадь украшена декорациями и артефактами, символизирующими традиционный деревенский быт. У каждого района здесь свое подворье. Повсюду можно увидеть мангалы с сочным ароматным шашлыком, вертела с крутящимися бараньими тушами, казаны с пловом. Шашлык здесь готовят на любой вкус - из баранины и курицы, рыбы и говядины, а также несколько видов люля-кебаба. Жюри фестиваля приходится выбирать лучшее блюдо из почти 50 видов шашлыка.
Из шатров с накрытыми столами непрерывно звучит живая народная музыка, чеченцы всех возрастов и гости фестиваля демонстрируют свое мастерство в песнях и искрометных танцах. В программы некоторых туров входит также знакомство с историческими достопримечательностями и природой региона.
- Дата фестиваля на этот год пока не объявлена.
"Зов предков" (Ставрополь)
Проводится с 2023 года на территории Татарского городища - самого крупного археологического памятника Предкавказья - и собирает ежегодно около 30 тыс. гостей. Здесь решили совместить популяризацию исторической составляющей этого места силы и разнообразную кухню народов, населяющих Ставрополье. Пока лучшие повара города готовят блюда русской, грузинской, армянской, дагестанской, греческой, осетинской кухонь, посетители знакомятся с историей, участвуют в развлекательных и кулинарных конкурсах и мастер-классах, играют, танцуют, поют. Особый колорит мероприятию придают выступления казачьих ансамблей, продукция местных умельцев. Место проведения окружают водопады, ручьи пещеры, гроты и руины древнего храма.
Татарское городище - природный заповедник и археологический памятник федерального значения - охватывает четыре исторических периода: кобанский, скифский, сарматский, хазарский - с VIII века до нашей эры по X век нашей эры. Здесь проходила одна из северных трасс Великого Шелкового пути.
- В этом году фестиваль пройдет с 31 мая по 7 июня.
Фестиваль адыгейского сыра
Проводится в августе-сентябре на живописной Даховской поляне на берегу реки Белой у хребта Уна-Коз. В прошлом году проводился уже в 13-й раз и принял более 50 тыс. гостей.
Сыр варенный, жаренный, тушенный, копченный - издавна его использовали в огромном количестве блюд. На фестивале можно попробовать тончайшие хрустящие халюжи, сытный кояж, чебуреки и другие блюда из сыра, вплоть до десертов. Проводятся конкурсы сыроварения, конкурс подворий, приготовления национальных и европейских блюд из адыгейского сыра. Пропитанная сырным ароматом Даховская поляна, украшенные стилизованные подворья районов республики, музыка и танцы, выступления народных коллективов привлекают множество гостей. В регионе много сыроваренных производств и индивидуальных производителей сыра. Ежегодно производится и поставляется по всей России около 30 тыс. тонн адыгейского сыра.
- Дата фестиваля на этот год пока не объявлена.
Фестиваль яйца "Кукарекино" (поселок Сатинка, Тамбовская область)
В Сампурском районе находится крупная птицефабрика яичного направления “Степное гнездо”. Ежегодно здесь производится более 30 млн яиц. В программе праздника большая ярмарка, где можно купить мясо, сыры, деликатесы, продукцию народных промыслов. Проводится выставка кур редких пород, организуется продажа цыплят и гусят. Тут готовят самые необычные угощения и деликатесы из яиц, приготовленные по специальным рецептам. В ассортименте яйца “мраморные”, маринованные, копченые, “геометрические”, словом, на любой вкус. И всем этим можно не только любоваться, но и дегустировать. Проводятся конкуры на лучший детский костюм цыпленка “Мистер” и Миссис Цыпа”, парад колясок птичьей тематики. Гвоздем гастрономического праздника становится гигантская яичница с различными начинками.
- Фестиваль пройдет с 31 мая по 7 июня
Гастрономические фестивали в Москве
В Москве проводится более 20 гастрофестивалей:
- Московский гастрономический фестиваль
- "Вкус Москвы"
- "Вкусы России"
- "Дружба народов" на ВДНХ
- Фестиваль фудтраков
- Фестиваль кофе и чая "Чашка"
- "О, да! Еда!"
- "Вино. Сыр. Хлеб"
- "Десерт будущего"
- "РестоМаркет Фест"
Крупнейший из них - "Вкусы России" - проводится с 2020 года на ВДНХ и длится две недели. Фестиваль ежегодно посещают более 1,5 млн гостей. Участвуют более 300 производителей. Приглашаются исключительно представители небольших крафтовых хозяйств. Здесь попробовать самые редкие и экзотические блюда региональных кухонь.