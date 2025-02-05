Выдача Фогеля - старт мирного процесса между США и Россией по Украине?

11 февраля 2025 года мир стал свидетелем весьма важного события. В разгар украинского конфликта американец Марк Фогель, отбывающий тюремное заключение в России, был передан США. Известие об этом активизировало и без того бурные дискуссии о способности администрации Дональда Трампа работать с Кремлем по теме безопасности и Украины.

История Марка Фогеля берет начало в 2021 году, когда он, будучи преподавателем в англо-американской школе при посольстве США в Москве, был арестован в аэропорту Шереметьево с 17 г марихуаны в багаже. Его осудили на 14 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Основная часть его защиты заключалась в том, что марихуана была предназначена для медицинских нужд, однако российская сторона приняла другое решение. С тех пор судьба Фогеля оставалась в центре внимания как в США, так и в России, став символом более широкой проблемы американцев, осужденных на уголовные наказания в РФ.

Ключевой причиной его освобождения стали активизировавшиеся контакты между США и Россией после инаугурации Трампа. Обе стороны начали направлять позитивные сигналы в отношении друг друга. Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу, а тот объявил о желании "немедленно" встретиться лидером РФ. 11 февраля в соцсетях появилась информация о приземлении во Внуково американского президентского борта. Затем выяснилось, что на его борту прилетел посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Телеведущий Fox News Шон Хэннити сообщил, что якобы Путин провел трехчасовую встречу с Уиткоффом. При этом в Кремле так же, как и по теме телефонного разговора президентов США и России, тему комментировать не стали. "Мне нечего сказать вам по этой теме. У меня никакой информации по этой теме для вас нет", – заявил Песков.

12 февраля Песков заметил, что для таких договоренностей требуется "скрупулёзная работа". Договоренности вряд ли способны стать "переломным моментом" в отношениях стран, но они "по крупицам могут способствовать наращиванию доверия", заявил пресс-секретарь президента.

В обмен на Фогеля Россия получит одного из своих граждан, отбывающих наказание в США, но Песков не уточнил, кто это. "Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен России", — сказал он.

Дональд Трамп, улыбаясь, заявил, что освобождение Фогеля является знаком готовности России к диалогу и может способствовать прекращению конфликта на Украине. "На самом деле, Россия очень хорошо к нам отнеслась", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Я надеюсь, что это начало отношений, благодаря которым мы сможем положить конец этому конфликту", - добавил Трамп. Президент США настроен теперь еще более оптимистичнее в вопросе украинского урегулирования, где видит "некоторый хороший прогресс".

Как Владимир Зеленский отреагировал на это событие, точно сказать трудно, но в эти же часы украинский президент допустил компромисс, предложив возможный обмен оккупированных ВСУ районов Курской области на земли, на которых сейчас находится российская армия. "Мы поменяем одну территорию на другую", - сказал он.

Для России такая идея неприемлема. Дмитрий Песков с порога отверг сценарий обмена российскими территориями, подчеркнув, что такая тема никогда не обсуждалась и обсуждаться не будет.

Возможно, вчерашняя выдача гражданина США станет началом нового этапа обостренных отношений между Россией и США. Гуманитарные компромиссы могут создать условия для дипломатии, но не обязательно гарантируют успех переговоров по геополитическим вопросам.

Напомним, что летом 2024 года в Анкаре состоялся самый масштабный в истории обмен заключенными между Россией и Западом, однако после этого деэскалация на Украине не наступила, а страны НАТО дали ВСУ разрешение на дальнобойные удары.

С другой стороны, этому аргументу можно противопоставить контраргумент - тогда у власти был Джозеф Байден, сегодня - Дональд Трамп. В отличие от Байдена, Трамп не говорит о необходимости поддержки Украины любой ценой и до последнего, добивается от Киева территориальных уступок и считает идею украинского членства в НАТО безумной.

Кроме того, Трамп отправил вице-президента, госсекретаря и главу Пентагона в Европу для того, чтобы убедить страны ЕС достичь прекращения военных действий на Украине. Появление Уиткоффа в Москве, независимо от того, сколько часов он разговаривал с Путиным и говорил ли вообще - это, по сути, восстановление диалога между Белым домом и Кремлем спустя почти три года полной заморозки.

Так что на обмен гражданами США и России в текущий отрезок времени можно все же смотреть с осторожным оптимизмом.