Грузия устроила "зиму" в контактах с ЕС и НАТО

Обновленное правительство Ираклия Кобахидзе первым же шагом после получения вотума доверия от парламента устроило "заморозку" евроинтеграции до 2028 года, то есть до следующих парламентских выборов. Чего в таком случае ждать от грузинских властей в следующие четыре года?

Вступившие в затяжной кризис отношения Грузии и Запада накануне были понижены официально. Казалось бы, куда еще дальше падать? Запад вводит санкции против грузинских чиновников, постоянно критикует Тбилиси за различные законы (об иноагентах и о защите семейных ценностей), сомневаются в демократичности и прозрачности парламентских выборов, отменяет двусторонние встречи и отказывается вести переговоры о членстве. Брюссель и Вашингтон открыто поддержали перед парламентскими выборами оппозицию во главе с президентом Саломе Зурабишвили и обвинили правительство Ираклия Кобахидзе в том, что оно якобы "пророссийское", перенаправили финансовую помощь от властей к "гражданскому обществу" и послал в Грузию своих депутатов на поддержку противников "Грузинской мечты".

Грузия отказывает ЕС

Однако не все "красные линии" пройдены, и отношениям есть еще куда падать. На этот раз инициативу проявило правительство Грузии. Утвержденный накануне парламентом на посту премьер-министра Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает процесс открытия переговоров с Европейским союзом до конца 2028 года. До этого времени Тбилиси отказывается от получения каких-либо грантов от ЕС. Кобахидзе дал понять, что обсуждение переговоров о членстве вызвало раскол в грузинском обществе. В то же время от евроинтеграции "Грузинская мечта" не отказывается и надеется на вступление в ЕС уже в 2030 году.

"Наша обязанность - сделать Грузию полноправным членом европейской семьи перед историей Грузии и нашими великими предками. Соответственно наша государственная задача - сделать Грузию членом Евросоюза в 2030 году, для чего мы приложим все усилия. Следует подчеркнуть, что отношения Грузия-ЕС по своему содержанию являются двусторонними и могут быть только двусторонними. Мы гордая и уважающая себя нация с многовековой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость, которую Евросоюз должен нам оказать"

- Ираклий Кобахидзе

Так премьер отреагировал на многочисленные антигрузинские шаги руководства Евросоюза. Для наглядности он привел резолюции Европарламента. Так, в принятом буквально в процессе одобрения нового грузинского кабмина документе законодательный орган ЕС призвал власти Грузии провести повторные парламентские выборы "под тщательным международным контролем" с целью исправления допущенных на прошлом голосовании нарушений. Депутаты ЕП обвинили "Грузинскую мечту" в отступлении от демократии - поскольку грузинские граждане вновь проголосовали за правящую партию, а не за удобных Западу оппозиционеров.

Реакция оппозиции

Сразу после этого объявления Кобахидзе оппозиция на улицах Тбилиси и других городов республики вышла на бессрочные митинги. Пытающая консолидировать оппозиционные силы президент Саломе Зурабишвили объявила себя единственной законной властью в стране. Напомним, Зурабишвили вместе с лидерами оппозиции сразу после выборов 26 октября обвинила власти в фальсификации голосования и потребовала проведения новых выборов. Вчерашней резолюцией евродепутаты поддержали Зурабишвили и отказались признавать легитимность новоизбранного правительства и парламента.

Европейские игры

Кроме поддержки оппозиции (как денежной, так и словесной) Евросоюз манипулирует евроинтеграцией южнокавказской республики. В марте 2022 года Грузия подала заявку на членство, но Брюссель вплоть до декабря 2023 года не одобрял статус кандидата, ссылаясь на принятие закона об иноагентах и негодуя по поводу нормализующихся связей Грузии с Россией. Тбилиси отказывался вводить санкции против Москвы. В это же время ЕС дал Молдавии и Украине статус кандидата.

ЕС дал статус кандидата Грузии авансом, рассчитывая, что она не станет принимать закон об иноагентах. Тем не менее 1 мая с некоторыми видоизменениями парламент Грузии принял закон о "прозрачности иностранного влияния", и тогда на проспект Руставели вышли тысячи демонстрантов. Как следствие, в июне 2024 года Евросоюз приостановил процесс приема Грузии в свой состав и заморозил финансовую помощь, включая €30 млн, выделяемых Министерству обороны. По мнению еврочиновников, закон об иноагентах нарушал три из девяти условий вступления в Евросоюз - борьбу с дезинформацией, политическую поляризацию и соблюдение гражданских свобод. Дополнительный негатив в отношения с ЕС внес принятый после закон о защите семейных ценностей.

На последнем брифинге Кобахидзе назвал вещи своими именами и дал оценку инструменту евроинтеграции. "Открытие переговоров используется в качестве шантажа, инструмента раскола, как прежде использовался статус кандидата. Это совершенно искусственное явление, особенно в том, что касается переговоров, от даты открытия которых дата присоединения вообще не зависит", - сказал он, добавив, что к 2030 году Грузия будет наиболее подготовленной к членству страной со статусом кандидата.

Новый виток грузинского кризиса

На самом деле, раскол уже наблюдается в Грузии. Вдобавок к закону об иноагентах и выборам оппозиция и ее сторонники получили дополнительный мотив для протестов. После заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что страна не будет обсуждать вопрос о вступлении в Европейский Союз до 2028 года, у оппозиционных партий нет другого выхода, как постоянно собираться перед парламентом и офисом правящей партии "Грузинская мечта", выражая недовольство по поводу перспектив европейской интеграции. Протестующие утверждают, что не могут позволить властям отказаться от европейского будущего Грузии. Лидеры оппозиции продолжают диалог с Зурабишвили в попытке найти решение текущей политической ситуации.

Дополнительный повод для гнева дает пояснение решения об откладывании вступления в ЕС, которое сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Мы должны подготовиться к тому, чтобы стать членами Евросоюза в тот момент, благодаря которому мы выиграем, а не проиграем и не навредим самим себе. Если мы сегодня же станем (членами ЕС), то из-за тех ограничений, которые будут задействованы у нас одновременно, мы всю свою экономику разрушим", - сказал он телеканалу "Рустави 2".

Опыт Венгрии и Польши уже показал, что ЕС санкционирует не только третьи страны, но и своих членов, если их суверенная политика не учитывает критерии демократии и прав человека в понимании еврочиновников из Брюсселя. Так что Папуашвили абсолютно прав. К тому же, есть большие сомнения в том, будут ли грузинские товары так же востребованы и конкурентоспособны на европейском рынке, как на российском.

Еще одна проблема - визы и свободная торговля. Папуашвили отметил, что Грузия в настоящее время имеет режим свободной торговли и безвизовые соглашения со многими странами, включая государства СНГ. Однако после присоединения к Европейскому Союзу стране придется соблюдать законодательство ЕС, что подразумевает установление визового режима с теми государствами, с которыми такой режим уже существует у ЕС, а также отмену свободной торговли с рядом стран.

Кто виноват и что делать?

Евросоюз, сам остановивший интеграцию Грузии, решил свалить всю вину на "Грузинскую мечту". "Мы предоставили Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, а также противоречит воле подавляющего большинства грузин. Конечно, Грузия - независимая страна. Грузия - суверенная страна. Именно Грузии решать, хочет ли она продолжать европейскую интеграцию. С моей точки зрения, это очень печально, очень прискорбно и обидно", - сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Проблема "Грузинской мечты" в том, что она сама внесла в Конституцию Грузии пункты об ориентации на вступление в ЕС и НАТО. Поэтому Кобахидзе сказал, что обещание грузинскому народу о вступлении в 2028 году будет обязательно выполнено. Судя по планомерной политике Брюсселя, нацеленной на выдавливание суверенных и прагматичных сил из политического поля Грузии, вряд ли Грузия вступит в ЕС в 2028 году, если конечно, к этому времени оппозиция не устроит очередной "майдан".

Есть еще одна версия, которую власти никогда не озвучат. А может, "Грузинская мечта" уже взяла курс на отказ от евроатлантической интеграции и медленно готовит к этому общественность?