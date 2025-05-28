Попытка номер два: Трамп давит на Израиль, чтобы остановить войну в Газе

Белый дом попросил Нетаньяху не спешить с ударами по Ирану, а монархии Персидского залива требуют от США решать все вопросы на Ближнем Востоке исключительно мирным путем.

Ситуация в секторе Газа после объявленной новой масштабной операции Израиля "Колесницы Гидеона" вновь оказалась в центре мирового внимания. Гибель мирных жителей не могут игнорировать не только арабские и мусульманские страны, но и союзники Израиля. Последних в равной степени беспокоит как ситуация в Палестине, так и поведение Тель-Авива по теме ирано-американских переговоров.

Израиль объявляет о целесообразности военной операции. Премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Синвара. Израильский лидер отвергает обвинения в гуманитарной катастрофе в Газе, утверждая, что палестинцы в эксклаве не голодают. Однако мировые игроки фиксируют обратное. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о продолжающейся гуманитарной блокаде сектора Газа.

Западные страны угрожают Израилю санкциями и признанием Палестины. Показательно, что наиболее произраильская страна Германия уже не стесняется критики. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на Европейском форуме, заявил следующее: "Операции израильской армии в секторе Газа и усилившееся в последние дни насилие в отношении мирного населения больше не могут быть оправданы в рамках борьбы с терроризмом".

США и сектор Газа

Американский лидер Дональд Трамп также смещает акценты с критики ХАМАС на критику Нетаньяху. В первые месяцы правления он угрожал уничтожить всех членов ХАМАС, если они не освободят заложников, и предлагал выселить палестинцев Газы в другие мусульманские страны. Сейчас Белый дом ведет переговоры с ХАМАС, добившись выдачи американского заложника, и говорит о недопустимости жертв в Газе.

Команда Трампа уже однажды сыграла роль в прекращении боев между ХАМАС и Израилем. Это было за день до инаугурации нового президента США, 19 января, в переговорах тогда участвовал его спецпосланник Стивен Уиткофф. После срыва того перемирия Вашингтон предпринимает еще одну попытку. 28 мая Уиткофф сообщил журналистам, что США после рассмотрения Трампом направят Израилю и ХАМАС список условий прекращения боевых действий. Уиткофф верит в прогресс.

"И у меня очень хорошие предчувствия по поводу достижения долгосрочного урегулирования, временного прекращения огня и <...> мирного разрешения этого конфликта", - сказал он.

В тот же день ХАМАС объявил о договоренности с Уиткоффом по поводу выдачи 10 израильских пленников и передачи тел нескольких погибших.

США и Иран

Палестинский кейс очень тесно завязан на иранском вопросе. Обострение ситуации в Газе мешает переговорам в Омане и Риме между США и Ираном. Вдобавок к этому Израиль периодически угрожает нанести удар по ядерным объектам ИРИ, потому что не верит в мирный характер иранской атомной программы. Трамп пытается успокоить Нетаньяху. 28 мая Президент США призвал Израиль отказаться от действий, подрывающих переговоры вокруг ядерной сделки.

"Это не предупреждение, я лишь хочу сказать, что это неприемлемо. У нас состоялись дискуссии, и я не думаю, что сейчас это приемлемо", - сказал Трамп журналистам.

По данным издания Axios, в Белом доме обеспокоены готовностью Израиля ударить по ядерной инфраструктуре Ирана. Якобы недавно министр внутренней безопасности США Кристи Ноем передала Нетаньяху послание Трампа с требованием избегать резких действий. Ноем дала понять, что Трамп не хочет разговаривать с Ираном месяцами, и Израилю нужно "дать неделю" на спокойные переговоры Вашингтона с Тегераном. Офис Нетаньяху не подтвердил эту информацию, но 26 мая в Вашингтон прибыли министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер и глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа, чтобы обсудить иранскую тематику с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и Стивеном Уиткоффом.

Помимо самого интереса Трампа добиться прогресса на переговорах с Ираном давление с целью сохранить решение вопроса в дипломатическом русле оказывают страны, куда президент США недавно нанес визит. По информации все того же Axios, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар критикуют возможность ударов США или Израиля по ядерным объектам Ирана и призывают Трампа продолжать добиваться новой сделки с Ираном. Такие просьбы-требования Трампу озвучили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время личных встреч.

Монархии Персидского залива опасаются, что из-за атаки США по Ирану могут пострадать они сами, так как ИРИ в состоянии нанести удары по военным базам США в КСА, ОАЭ и Катаре. Игнорировать такие призывы с учетом сделок на сумму около $3 трлн, заключенных во время турне по трем странам, для президента-бизнесмена было бы двойне неразумно.