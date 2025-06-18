Миллиардер Самвел Карапетян создает "Армянскую мечту"

В Армении скоро появится копия "Грузинской мечты": арестованный миллиардер Самвел Карапетян создает собственную партию по аналогии с действиями грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили в 2012 году. Однако первое же заявление Карапетяна показывает, что у "Армянской мечты" совсем другие мотивы, а последствия ее работы могут угрожать всему Южному Кавказу.

Что сказал Карапетян?

Российский миллиардер Самвел Карапетян, находясь под арестом в Армении, объявил о создании новой армянской политической партии. Адвокаты Карапетяна через соцсети распространили его заявление "Формирование нашей политической команды стартовало".

По словам Карапетяна, он создаст в Армении совершенно новое политическое движение, которое будет реализовать его видение будущего республики. Какой именно он видит Армению в обозримой перспективе, Самвел Карапетян не уточнил, озвучив лишь обещание общего характера о "справедливых и крупных целях".

Не оглашая политическую программу, миллиардер призвал встать на его сторону как представителей оппозиции, так и госслужащих, недовольных правлением "Гражданского договора" и премьер-министра Никола Пашиняна. По словам Карапетяна, он намерен объединить весь армянский народ.

Карапетян копирует Иванишвили?

С первого же взгляда очевиден расчет Самвела Карапетяна войти в армянскую политику по модели грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, создавшего партию "Грузинская мечта" для лишения власти многолетнего лидера Грузии Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение". У Иванишвили все получилось в 2012 году, когда "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах, и Карапетян, по-видимому, рассудил, что сможет повторить в Армении грузинскую модель смены правящего режима.

Однако столь же ясны и принципиальные отличия между грузинской и армянской политическими ситуациями, а также между мотивами Бидзины Иванишвили и Самвела Карапетяна. В конце правления Михаила Саакашвили Грузия находилась в глубоком политическом кризисе, в стране царило бесправие, тысячи человек находились в тюрьмах просто по воле саакашвилевской верхушки. Иванишвили изначально поддерживал "революцию роз" и находился в постоянном контакте с Саакашвили, и только когда грузинский лидер стал вести себя слишком агрессивно по отношению к собственным гражданам и неадекватно – во внешней политике, миллиардер принял решение взять власть в свои руки, чтобы нормализовать работу государства. Граждане поддержали Иванишвили в 2012 году, поскольку большинство было недовольно правлением ЕНД и Саакашвили.

Республика Армения при Николе Пашиняне, напротив, решила большую часть своих внешнеполитических проблем. Пашинян реализует уникальную модель "победа через поражение": Армения проиграла Карабахскую войну, была принуждена вывести войска из Азербайджана и поставлена перед фактом ликвидации очага сепаратизма в Ханкенди – и все это пошло на пользу стране и ее гражданам. Поскольку Баку никогда не претендовал на армянские территории, а стремился лишь восстановить свою территориальную целостность и вернуть изгнанников на родные земли, Армении гарантирована безопасность при условии, если она сама не развяжет новую войну с Азербайджаном.

Также Пашинян настроен на нормализацию работы государства – в точности как Бидзина Иванишвили – путем отказа Еревана от выполнения пожеланий армянской диаспоры, сворачивания националистических программ и налаживания отношений с Баку и Анкарой. Кроме того, республика пользуется всеми благами членства в ЕАЭС и имеет стабильно высокий экономический рост за счет обеспечения серого экспорта в РФ. Армянским гражданам попросту незачем хотеть смены власти: Никол Пашинян, заботясь, конечно, и о стабильности своей власти, делает ставку на мирное и безопасное существование Армении на Южном Кавказе.

Самвел Карапетян, в свою очередь, объявляя о создании новой политической силы, нацелен прежде всего на защиту своих активов в Армении, которые в ближайшее время будут национализированы. Именно проверки принадлежащего ему ЗАО "Электрические сети Армении", а не спор о соблюдении католикосом Гарегином II правил священства побудили миллиардера заговорить о неприятии действий Никола Пашиняна – видя неизбежность утраты компании, бизнесмен решил перевести ситуацию в политическую плоскость. Пашиняну, борющемуся в настоящее время с активизировавшимися националистами из "карабахского клана" зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, это было только на руку: Карапетян наверняка поддержал бы националистов на парламентских выборах в следующем году. Поскольку миллиардер сам дал повод, он был арестован по подозрению в призывах к свержению власти.

Чем будет партия Карапетяна?

Таким образом, настоящего сходства между Иванишвили и Карапетяном нет. Более того, Самвел Карапетян, судя по фразе о готовности сотрудничать со всей поддерживающей его оппозицией, точно будет взаимодействовать с националистами Кочаряна и Саргсяна, поскольку именно они его и поддерживают в настоящее время. Следовательно, под видом "новой партии" он будет работать над возвращением к власти старого националистического руководства, свергнутого гражданами в ходе бархатной революции 2018 года. В таком случае "Армянская мечта" Карапетяна (название условное, сам бизнесмен имя для партии пока не выбрал) будет копировать "Грузинскую мечту" Иванишвили только внешне, а внутри у нее будут все те же желающие новой войны с Азербайджаном и повторного захвата азербайджанских земель военные преступники из "карабахского клана".

С момента капитуляции Армении в Карабахской войне националисты Кочаряна и Саргсяна пытались под лозунгами "третьей силы" (то есть не Пашинян и не националисты) создать какое-нибудь подставное политическое объединение, формально с ними не связанное, чтобы через такую прокси-партию забрать власть в республике. Все их предыдущие попытки оказывались безуспешными по довольно простой причине: лидеры "карабахского клана" никогда не были политиками и не предлагали гражданам никакой конкретной программы. Их целями всегда были и остаются повторная оккупация территорий Азербайджана и возвращение контроля над армянским госимуществом – избирателям такое прямо не скажешь, а придумать какую-то маскировку за почти пять лет после конца Карабахской войны они так и не смогли.

Теперь же мы видим, что такую "третью силу" создает Самвел Карапетян. Характерно, что он тоже не говорит о конкретике своей политической программы, поскольку – как и националисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян – не является политиком. Как и они, он только обещает, что без Никола Пашиняна станет лучше, хотя как раз при Николе Пашиняне Армении стало намного лучше, чем в десятилетия армяно-азербайджанского конфликта. Карапетян даже не скрывает, что будет сотрудничать с националистами, хотя концепция "третьей силы" подразумевает резкое отмежевание от всех других политических сил. Можно с уверенностью ожидать, что "Армянская мечта" Карапетяна станет еще одной прокси-партией "карабахского клана".

Два сценария "Армянской мечты"

Если партию получится зарегистрировать и она доберется до парламентских выборов, есть два сценария развития событий – реалистический и форс-мажорный. Реалистический гласит, что "Армянская мечта" Карапетяна лишь дополнительно распылит голоса недовольных властями избирателей. Логика предвыборной борьбы требует от оппозиции объединяться в крупные избирательные блоки, чтобы больше граждан, сочувствующих разным политикам, голосовали за один и тот же блок и этот блок получал больше депутатских мандатов. Однако партия Карапетяна не сможет объединиться ни с националистами Кочаряна из блока "Армения", ни с националистами Саргсяна из блока "Честь имею", ведь тогда ее несамостоятельность станет очевидна и "третья сила" будет разоблачена как очередная часть "второй силы". Сторонники Пашиняна будут по-прежнему единым фронтом голосовать за действующую власть, а сторонники оппозиции еще больше разделятся, а значит, меньше оппозиционных партий и блоков преодолеет избирательный порог.

Форс-мажорный сценарий маловероятен, но его обязательно необходимо предусмотреть. Если политическая ситуация в Армении выйдет из-под контроля Никола Пашиняна и правящий "Гражданский договор" проиграет выборы "Армянской мечте" Самвела Карапетяна, весь прогресс в стабилизации Южного Кавказа после Карабахской войны будет обнулен. Вернувшиеся к власти националисты начнут подготовку к новой войне против Азербайджана, используя все имеющиеся у них ресурсы. Пусть не сразу – поскольку возможности разгромленной в конце Карабахской войны армянской армии по-прежнему весьма ограничены – но обязательно Ереван начнет выходить на дестабилизацию обстановки в регионе и устраивать военные провокации.

Для России форс-мажорный сценарий неприемлем. С одной стороны, Москве необходим полностью мирный и стабильный Южный Кавказ и нормальные межгосударственные отношения между ее союзниками и стратегическими партнерами в регионе. С другой стороны, националисты скорее всего начнут разгонять новый региональный конфликт попытками втянуть Россию в свою конфронтацию с Азербайджаном. Все это Москве совершенно не нужно. Москве нужно, чтобы на Южном Кавказе было спокойно и в том числе в Ереване было спокойно и армянские власти не создавали проблем себе, своим соседям и России.

Поэтому организацию Самвелом Карапетяном собственной партии стоит рассматривать как потенциальную угрозу стабильности Южного Кавказа, которая станет реальной в случае ее успеха на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.