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Помимо представительного Парада Победы, куда прибыли многие иностранные лидеры, Владимир Путин преподнес Западу еще один подарок - отменил визы для граждан Грузии и разрешил российский авиарейсы в Тбилиси.

Борьба за второй фронт

С начала СВО страны Запада всеми силами стараются затолкнуть постсоветское пространство в антироссийский лагерь: давят на Казахстан из-за параллельного импорта, угрожают Грузии и Армении по линии Минфина. Время от времени противники Кремля переходят от слов к действиям.

В прошлом году, например, Евросоюз отказался дать статус кандидата в члены ЕС Грузии, так как она не присоединилась к антироссийским санкциям. Для членства в ЕС и НАТО недостаточно выполнять экономические и военные требования. Необходимо следовать единой внешнеполитической линии. На примере Турции и Венгрии мы заметили, что в некоторых случаях от кары Брюсселя и Вашингтона не спасает даже участие в этих альянсах.

После того как грузинские лидеры отказались открывать второй фронт против России, на них обрушился весь гнев Запада. В марте этого года в закавказской республике прошли митинги. Оппозиция, состоящая из людей экс-президента Михаила Саакашвили, при поддержке западных СМИ и НКО вывела на улицы противников закона об иноагентах. Они обвинили премьер-министра Ираклия Гарибашвили в том, что он скопировал российский закон и вместе с олигархом Иванишвили поступил как ставленник Кремля.

Однако Грузия пережила эти попытки майдана и госпереворота. Грузинский народ сделал правильный выбор, а правительство проявило гибкость.

Россия пошла навстречу Грузии

В знак благодарности за такую разумную позицию Владимир Путин совершил долгожданный поступок 10-го мая: отменил визы в Россию для грузинских граждан и разрешил авиасообщение российских авиакомпаний с Грузией.

Очень правильный шаг. Граждане Грузии — торговцы, бизнесмены, туристы, студенты и просто обычные люди — смогут беспрепятственно ездить в Россию. Это укрепление отношений как политических, так и гуманитарных. У Грузии с Россией многовековая история связей, общая религия и культура.

Власти Грузии, разумеется, приветствовали это событие. Глава МИД Илья Дарчиашвили остался доволен отменой виз. "Более 1 млн наших граждан проживают в Российской Федерации. У них очень тесные связи с людьми — родственниками, близкими,— которые проживают в Грузии, и это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам",— отметил министр.

Кто против?

Президент Грузии, гражданка Франции Саломе Зурабишвили заявила, что такие подарки от России не нужны, пока не решены вопросы Абхазии и Южной Осетии, а также продолжается специальная военная операция на Украине. Также она подчеркнул, что отмена виз не вписывается в проевропейский курс Грузии. Зурабишвили выразила уверенность, что игнорирование властями проукраинских и проевропейских настроений приведет к некоему ответу со стороны общества. Фактически, президент пригрозила правительству протестами, революцией и госпереворотом.

Еще прозрачнее выразились в Госдепартаменте. Там предупредили, что если Грузия возобновит авиасообщение с Россией, то против республики автоматически будут введены санкции.

Одна только эта история с Грузией обнажает всю подноготную евразийской политики США и Евросоюза. Их цель — разорвать связь России с постсоветскими странами, чтобы между постсоветскими государствами, если, конечно, они не будут становиться частью Запада, постоянно шла война и междоусобица. Поэтому, когда мы видим, что США препятствует выезду своих граждан для празднования победы в России, то знайте, что и Грузия, и атаки на историю — это часть одной большой игры.