Что посмотреть в Шахрисабзе и куда еще съездить из Самарканда

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Узбекский город Шахрисабз был выбран туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2024 год. Расскажем, как добраться из Самарканда добраться в Шахрисабз и что там посмотреть, а также куда еще можно съездить из Самарканда на один день.

Древний узбекский город Шахрисабз, основанный около VIII века до н. э., расположен на юге Узбекистана и относится к Кашкадарьинской области. Как и многие другие древние города Узбекистана Шахрисабз сыграл важную роль в формировании Великого Шелкового пути, по которому торговцы везли товары с востока на запад. Исторический центр города стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО более 20 лет назад.

Шахрисабз – переводится с персидского как "зеленый город", здесь действительно много садов. До XV века город назывался Кеш.

Шахрисабз находится примерно в 88 км к югу от Самарканда - одного из старейших населенных городов Центральной Азии. В 329 году до н. э. до Кеша дошли войска Александра Македонского. В VI-VIII веках Кеш входил в состав Тюркского и Западнотюркского каганатов, потом был завоеван арабами. Были эпохи Саманидов и Караханидов, а в 1370 году была основана империя Тимуридов, которая оставила значительный след в истории Центральной, Южной и Западной Азии, а также Кавказа. Империю основал один из сильнейших военачальников того времени Амир Темур или Тамерлан, родившийся в деревне недалеко от Шахрисабза.

Что посмотреть в Шахрисабзе?

Следует иметь в виду, что Шахрисабз не отличается большими размерами, поэтому осмотреть его можно часа за три. Плата за вход на каждый из туристических объектов, внесенных в список ЮНЕСКО, составляет примерно 21 тысячу сумов (173 рубля). В поездку стоит взять наличные деньги, а из приложений с онлайн-картами лучше работает maps.me.

Ак-Сарай

Руины резиденции Тамерлана Ак-Сарай или "Белый дворец" - самая главная достопримечательность, построенная в 1380-1404 годах. К сожалению, дворец был разрушен и сохранилась лишь часть арки входного портала - когда-то самой большой во всей Средней Азии. Вскоре после завершения строительства дворца Тамерлан скончался во время похода на Китай. Существует свидетельство, что на крыше дворца был бассейн, откуда стекал каскад струй. В некотором отдалении от руин стоит огромный памятник Амиру Темуру.

Недалеко от Ак-Сарая находится медресе Чубин, в котором расположился небольшой музей, посвященный полководцу, городу и истории материальной культуры в целом. Музей работает с 9 утра до 5 вечера. Посмотреть его можно за полчаса.

Дорут-Тилават

Мемориальный комплекс Дорут-Тилават был построен в XIV веке в честь религиозного деятеля Шамсиддина Кулола - наставника отца Тамерлана. Дорут-Тилават переводится примерно как "дом размышлений". В наше время можно посмотреть сохранившуюся часть этого обширного мемориального ансамбля - мавзолей, медресе, мечеть и усыпальницу. Мечеть Кок-Гумбаз (“голубой купол”) была построена напротив мавзолея в 1435 году внуком Тимура Улугбеком. А через два года после постройки мечети Улугбек приказал построить усыпальницу для потомков династии Тимуридов - Гумбази-Сейидан.

Дорус-Сиадат

Комплекс Дорус Сиадат был построен после смерти старшего сына и наследника Тимура Джахангира в 1376 году. Мавзолей, название которого переводится как "хранилище силы", должен был быть посвящен всем представителям династии Тимуридов. Второй сын Тимура, Умаршейх, был убит в осаде крепости в Курдистане в 1393 году и похоронен здесь же в мавзолее. Планировалось похоронить и самого Тамерлана в этом мавзолее, был уже готов склеп, но в итоге его похоронили в самаркандском мавзолее Гур-Эмир.

Как добраться в Шахрисабз из Самарканда?

Дорога на собственной или арендованной машине займет около 1,5-2 часов в одну сторону, по пути можно остановиться на перевале Тахтакарача, где очень красивые виды. Именно на этом перевале проходила битва между арабской армией Омейядского халифата и войском Тюргешского каганата в 8 веке.

Из Самарканда можно добраться на поезде за 2 часа до железнодорожной станции Китаб, где находится вокзал. Оттуда до достопримечательностей 10 минут на такси (например Яндекс Такси) или час пешком.

Из общественного транспорта также можно доехать из Самарканда на общем такси, это самый дешевый вариант, но найти машину для дороги обратно в Самарканд будет сложнее.

Можно заказать в Шахрисабз экскурсию онлайн или у местных в Самарканде.

Куда еще поехать из Самарканда?

Сад Чор-Чинор

Стоимость входа: 25 тысяч сум (примерно 205 рублей).

Необходимое время на осмотр: 1 час

В саду Чор-Чинор, что переводится как "четыре платана", растут платаны-чинары, которым более тысячи лет. Сад расположен в нескольких километрах от небольшого города Ургут, который находится примерно в 35 км к юго-востоку от Самарканда. Некоторые из деревьев имеют более 15 метров в окружности, в корнях самого большого платана, высотой 35 метров, есть небольшая комната. Это довольно умиротворяющее место, раньше в саду располагалась мусульманская школа. Отсюда недолго добираться до плато Шайтан Жига со скалами причудливой формы. Добраться до Ургута из Самарканда можно на автобусе, такси или трансфере с водителем, который сопровождает вас всю поездку.

Бумажная фабрика "Мерос"

Входная плата: 3000 сум (2,5 рубля)

Необходимое время на посещение: 2 часа

Туристическая деревня Конигил находится на окраине Самарканда на берегу реки Сиаб, примерно в 13 км к северо-востоку от центра. Главная достопримечательность в Конигиле - это бумажная фабрика, основанная двумя братьями, который возродили древние самаркандские технологии изготовления бумаги. Фабрика использует кору тутового дерева для производства листов, которые могут храниться в десять раз дольше, чем обычная белая бумага для принтера - около 400 лет. В деревне можно купить платья ручной работы, открытки или другие сувениры. До поселения можно добраться на автобусе или такси.

Кишлак Сентоб

Между Нуратинскими горами и пустыней Кызылкум спряталась деревня Сентоб, возраст которой около 2 тысяч лет. В деревне можно остановиться на ночь в одном из гостевых домов. Кишлак находится к северу от Самарканда. Из деревни можно дойти до долины Кадван, чтобы посмотреть вниз на кишлак в окружении гор. Некоторые путешественники остаются в Сентобе перед утренним восхождением на высшую точку Нуратинского хребта - гору Хаятбаши высотой почти 2170. Дорога из Самарканда в Сентоб занимает около трех часов, для поездки можно нанять частного водителя. В 30 км от деревни находится озеро Айдаркуль.

Озеро Айдаркуль

Искусственное водохранилище Айдаркуль находится в пустыне Кызылкум, в 300 км от Самарканда. Весной сюда прилетает множество птиц, цветут тюльпаны, зимой оно не замерзает. С середины марта по ноябрь можно остановиться на ночь в юрточном лагере, тем более что из пустыни любоваться на звездное небо - отдельное удовольствие. От центра Самарканда до юртового лагеря "Айдар", расположенного на западной стороне, ехать менее четырех часов, но до восточной стороны озера добираться немного ближе.