Британский миф о Карабахской войне и его опровержение

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Во время Второй Карабахской войны в экспертном и журналистском сообществе начали раскручивать тезис "во всем виновата Великобритания". Будто бы именно Лондон, манипулируя Анкарой, поджигает Южный Кавказ и пытается ослабить Россию. Мы решили разобрать и опровергнуть эти мифы.

Британский миф

Прежде чем разоблачать мифы, давайте узнаем точку зрения тех, кто их распространял. Большинство из них опирается на идею о крепком турецко-британском партнерстве. Как известно, в 2020 году экс-посол Британии в Турции Ричард Мур, которого ряд экспертов называют другом Эрдогана, возглавил британскую разведку MI6. В тот же момент Турция подписала с Британией договор о ЗСТ. Во время Второй Карабахской войны Британия блокировала резолюцию Совбеза, требовавшую от Баку прекратить боевые действия.

Из этой цепи событий эксперты делают следующие выводы. "Великобритания усилиями главы MI6 пытается, используя Турцию, вернуться в Большую игру", - писал политолог Владимир Кудрявцев. Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов увидел в действиях Баку коммерческие интересы – якобы британцы собираются добывать Зангиланское золото, а bp хочет поставлять нефть по еще не открытому Зангезурскому коридору. Еще прозрачнее говорил военный эксперт Алексей Леонков, называя Британию "одним из зачинщиков войны в Карабахе". "Войну поддерживают Турция, Афганистан и Пакистан. Эти страны в прошлом контролировала британская разведка", — заявил он, выступая на ток-шоу Первого канала "Время покажет".

Пикантность истории в том, что тезис "Турция действует по указке Лондона" умудряются поддерживать турецкие эксперты, правда, оппозиционные Эрдогану. Политолог Керим Хас в одном из интервью заявил, что Анкара является "проводником интересов Великобритании" на Южном Кавказе. "Британия не отправляла туда свои войска, но эту роль играла Турция. Результаты Карабахской войны — в интересах Великобритании... Увеличение турецкой военной активности на Южном Кавказе, отвлекающее ресурсы России, отвечает британским интересам", - убеждает Хас. Такую же позицию разделял целый ряд СМИ включая российский "Коммерсантъ", уже в заголовке одной из статей намекнувший на британский след.

Подлинные отношения Турции и Британии

Прежде чем переходить к опровержению, давайте разберемся что из себя представляют британо-турецкие отношения, действительно ли Турция является пешкой Британии и кто реально от кого зависит.

Если начать вспоминать русско-турецкие войны и развал Османской империи, то придется констатировать, что самую активную роль в этом играла Британия. Она сначала пыталась ослабить Россию, поддерживая Турцию, а в начале XX века руками Лоуренса Аравийская развалила огромную Османскую империю. После Второй мировой войны Турция стала близким союзником Британии, и именно Черчилль пролоббировал вступление Анкары в НАТО. В дальнейшем британские премьеры, особенно Тони Блэр, лоббировали включение Турции и в Евросоюз. Даже после своего выхода из ЕС британцы сохранили особые связи с Турцией и подписали с ней ЗСТ.

Ключевой момент, который отличил Лондон от остальной Европы в середине 2010-х, состоит в том, что Британия осудила попытку свержения Эрдогана в 2016 году.

Роль Британии в экономике Турции преувеличена

Если говорить об экономике, то Турция – не самый важный экономический партнер Британии, так как занимает лишь 14-ю строчку в статистике товарооборота. В то же время для Турции Британия – второй партнер после Германии. Если смотреть по долям экспорта, то взаимозависимость еще меньше: лишь 1% британских поставок ориентирован на Турцию, а доля Великобритании в турецком экспорте составляет 6,6%.

В плане инвестиций Британия тоже важнее для Турции, чем Турция для Британии, но по процентам ситуация аналогичная: британцы – третьи главные инвесторы в турецкую экономику, но составляют лишь 7% иностранных вложений в республику. Конкуренция на турецком рынке крайне высокая, так как лишь незначительно Соединенному Королевству уступают члены ЕС – Австрия (6,4%), Германия (6,2%), Люксембург (6%) и страны Персидского залива (7% в сумме).

Может показаться, что зависимость Турции от Британии высока в энергетике. 12% акций в газопроводе, пролегающем из Азербайджана в Грецию через Турцию (TANAP), владеет British Petroleum. Хотя по этой же логике можно вспомнить о российских проектах "Турецкий поток", "Голубой поток" и АЭС "Аккую", где у "Газпрома" и "Росатома" доли в разы выше, чем у bp в TANAP. однако из этого не следует вывод, что Москва ведет внешнюю политику Анкары.

Другой важной сферой сотрудничества является ВПК. Британцы помогают Турции разработать собственный истребитель TF-X и поставляют комплектующие для беспилотников "Байрактар". При этом Британию чрезвычайно раздражает, что Турция закупает российские системы С-400. Английский посол в свое время открыто рекомендовал Анкаре не сотрудничать с Москвой в оборонке.

Турция игнорирует мнение Британии в политике

После экономики давайте проверим, насколько крепка дружба Лондона и Анкары в вопросах внешней политики. В украинской теме Турция и Британия совместно поддерживали переход Крыма к Украине в середине 2010-х и участвовали в Крымской платформе, однако между ними есть существенная разница: Лондон вводил санкции против Москвы, а Анкара – нет. К тому же мотивы у Турции совсем иные, чем у британцев, так как Анкара смотрит на Крым как на прародину крымских татар, живущих в Турции. Если смотреть на сегодняшние реалии, то на Украине Британия и Турция действуют совсем не в тандеме. Британия – сторонник ослабления и уничтожения России, поставщик всех видов вооружений Киеву. Турция же придерживается нейтралитета и пытается выступить посредником между Киевом и Москвой.

Еще более наглядны расхождения Турции и Британии в Сирии. Конечно, они вместе боролись с террористами, но с террористическими организациями в Сирии воевала коалиция из трех дюжин государств. Зато в рамках этой борьбы британцы вместе с США стали главными спонсорами курдских боевиков из YPG, которую Турция считает ответвлением РПК и еще одной террористической организацией. В октябре 2019 года во время турецкой операции "Источник мира" против YPG Лондон даже ввел запрет на продажу оружия Анкаре.

В ливийском досье в целом позиции Лондона и Анкары не противоречили друг другу, но когда все страны выступили против ввода войск Турции в Триполи, британцы тоже не поддержали Анкару и не помогали ей отбивать ливийскую столицу от атак генерала Хафтара. Такой же нейтралитет Британия сохранила во время спора Турции с Грецией/Кипром и их союзниками за средиземноморский газ. От поддержки Турции Британию останавливает солидарность с другими странами НАТО. Хотя в целом, в свете дрейфа греков к Франции, британцы все больше заинтересованы в дружбе с Турцией.

Опровержение британского мифа

Выше мы тезисно разобрали основные точки соприкосновения Турции и Британии. Теперь попробуем ответить на вопрос, действительно ли Турция является проводником интересов Британии на Кавказе? В целом, из экономических и политических связей мы видим, что Турция и Британия действуют как стратегические партнеры, однако масштабы партнерства указывают, что глобального влияния Лондона на Анкару нет. В торговле и инвестициях у Британии есть ряд других конкурентов из Европы, Китая и России. В политическом отношении Британия поддерживала власть Эрдогана, однако и здесь нет никакой зависимости.

Бывший турецкий дипломат Омер Гюлер напоминает, что словосочетание "английская игра" (İngiliz oyunu) и обвинение англичан во всех возможных прегрешениях всегда было "национальным спортом" консервативных кругов турецкого общества – основного электората Реджепа Тайипа Эрдогана. Так что недоверие в Турции к англичанам не меньше, чем в России. Не зря у нас есть свой аналог выражению İngiliz oyunu – "Англичанка гадит".

Больше всего не выдерживает критики тезис о Турции как проводнике британских интересов именно во внешней политике. В Карабахской войне Турция совершенно самостоятельно поддержала позицию Азербайджана еще в начале 90-х, и поддерживала на протяжении всех тридцати лет армяно-азербайджанского конфликта, поскольку две страны связывают тесные экономические, культурные и политические связи.

Анкара поддерживала Баку в дни Второй Карабахской войны не из-за британского влияния и тем более давления. Если теоретически Великобритания и имела какие-либо намерения "выдавить Россию из Закавказья", то Турция все равно действовала, исходя из собственных интересов, а не по указке Лондона. То же самое относится и к Баку. Даже без поддержки Анкары и тем более Лондона Азербайджан был готов к военному решению конфликта в случае срыва Арменией мирного процесса (что и произошло 27 сентября 2020 года).

Россия и Турция

Что касается России, то о каком сговоре против Москвы может идти речь, когда в окончании войны решающую роль сыграл как раз российско-турецкий тандем? В Карабахе располагается совместный российско-турецкий мониторинговый центр. И Турция, и Россия участвуют в разблокировке транспортных коммуникаций в формате "3+3". Все эти процессы идут в обход Лондона.

В такой ситуации единственным аргументом вроде бы выглядит визит Ричарда Мура в Анкару 12 ноября 2020 года, но тогда возникает вопрос: почему Мур ездил в Анкару не до, а уже после окончания войны в Карабахе и подписания Трехстороннего заявления с участием России?

В заключение скажем, что Турция как вторая страна НАТО достаточно сильна и самостоятельна, чтобы проводить независимую от Британии политику. Курс Анкары действительно многовекторный. Она может строить связи как с Лондоном, так и с Москвой, и с другим соперником НАТО в лице Китая. При этом эксперты недооценивают зависимость самого Соединенного Королевства от Турции в вопросах безопасности и геоэкономики на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Учитывая весь комплекс фактов, миф "Азербайджан начал войну с опорой на Турцию с подачи Лондона" не выдерживает никакой критики. Остается лишь посоветовать авторам этих мифов подробнее ознакомиться с работой К. Н. Гасанова "Влияние Великобритании на политику Турции в Закавказье и на Ближнем Востоке", опубликованной в научном журнале "Вестник РУДН" (серия «Международные отношения»).