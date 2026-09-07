Без водителя по рельсам: как в России развивается беспилотный транспорт?

Анастасия Жалина

В России расширяют программу испытаний беспилотных трамваев. В октябре 2026 года правительство РФ включило в нее Нижегородскую и Свердловскую области. До этого эксперимент проводился в Москве и Питере. Наибольших результатов пока достигла Москва, где беспилотный трамвай уже перевозит пассажиров. В других регионах технология находится на стадии испытаний.

Решение было принято 21 октября 2026 года и вступило в силу 30 октября. Оно позволяет проводить испытания беспилотных трамваев в новых регионах. Полученный опыт позволит оценить ее надежность в разных условиях и определить перспективы дальнейшего внедрения.

Развитие беспилотных трамваев в России

Разработки беспилотных трамваев в России начались еще в 2010-х годах. В 2019 году в Москве испытывали трамвай «Витязь-М», оснащенный системой автоматизированного управления. На первых этапах она помогала водителю контролировать скорость и предотвращать столкновения. Одновременно развивались системы помощи водителю.

С 2022 года в Санкт-Петербурге новые трамваи начали оснащать оборудованием, которое распознает препятствия, предупреждает об опасности и при необходимости автоматически останавливает вагон. При этом управление по-прежнему остается за водителем.

В мае 2024 года Москва приступила к испытаниям нового беспилотного трамвая. Сначала проверки проводились без пассажиров, затем начались тестовые поездки под контролем водителя.

В июле того же года Правительство России установило экспериментальный правовой режим для беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге. Он определил порядок проведения испытаний и требования к безопасности такого транспорта.

Следующим важным этапом стал сентябрь 2025 года, когда в Москве запустили регулярные пассажирские перевозки на беспилотном трамвае по маршруту № 10.

Московский опыт

3 сентября 2025 года в Москве началась регулярная перевозка пассажиров на беспилотном трамвае. Он вышел на маршрут № 10, соединяющий станцию метро «Щукинская» с улицей Кулакова. Трамвай самостоятельно управляет движением, соблюдает скоростные ограничения, реагирует на препятствия и останавливается на остановках. При этом в салоне или кабине находится сотрудник транспортного предприятия, который следит за безопасностью поездки и при необходимости может вмешаться в управление.

По данным Департамента транспорта Москвы, к маю 2026 года беспилотные трамваи преодолели более 35 тыс. километров с учетом испытаний и выполнили свыше 3 тыс. рейсов. Пассажиры совершили на них более 100 тыс. поездок. К 21 сентября общий пробег превысил 56 тыс. километров, а пассажиры совершили более 150 тыс. поездок.

В сентябре Москва также объявила о запуске пятого трамвая с беспилотными технологиями. Новый «Львенок-Москва» приступил к испытаниям в режиме лаборатории, собирая данные о маршрутах и дорожной обстановке. До конца 2026 года столичные власти планируют оснастить беспилотными технологиями еще десять трамваев, увеличив их общее количество до 15 единиц.

В дальнейшем Москва рассчитывает перевести на беспилотные технологии около двух третей трамвайного парка к 2030 году и примерно 90% — к 2035 году. Для реализации этих планов потребуется не только увеличение количества оборудованных вагонов, но и подготовка инфраструктуры для их регулярной эксплуатации.

Беспилотные трамваи за пределами Москвы

Помимо Москвы, испытания беспилотных технологий проводятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Свердловской области. При этом проекты находятся на разных этапах: от проверки систем помощи водителю до испытаний автоматизированного управления.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге беспилотные технологии испытывают на базе трамвая «Богатырь-М». Проект реализуют «Горэлектротранс», компания Cognitive Pilot и производитель вагонов «ПК Транспортные системы». Испытания проходят на специальном полигоне ПТО «Шаврова», где проверяют работу автопилота в различных дорожных ситуациях. В частности, систему обучают распознавать препятствия и самостоятельно реагировать на их появление. По данным «Горэлектротранса», в 2025 году специалисты провели 123 испытания трамваев с интеллектуальными системами, в том числе оборудования для автоматизированного управления.

При этом некоторые технологии уже используются на городских маршрутах. По информации Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в июле 2026 года около 350 трамваев были оснащены системами помощи водителю. Они способны обнаруживать препятствия и автоматически тормозить при возникновении опасности. Однако полноценное беспилотное управление пока остается на стадии испытаний. Для его внедрения необходимо завершить разработку оборудования и подтвердить безопасность его работы.

Нижний Новгород

В октябре 2026 года в Нижнем Новгороде начались испытания трамвая УТМ 71-415Р, оснащенного системами помощи водителю. Для эксперимента выбрали современный вагон в ретростиле, который проходит обкатку на маршруте № 5 «Улица Кулибина — Мыза». Пока трамваем полностью управляет водитель, а специалисты настраивают систему машинного зрения, которая должна распознавать дорожную обстановку и препятствия на путях. После завершения обкатки оборудование планируют доработать и испытать в режиме активной помощи водителю, включая предупреждение об опасных ситуациях во время движения. По информации компании «Экологические проекты», в дальнейшем беспилотные технологии можно будет устанавливать и на действующие трамваи, в том числе на новые вагоны «МиНиН». Это позволит развивать автоматизированное управление без необходимости полностью заменять существующий подвижной состав.

Свердловская область

В Свердловской области беспилотные технологии испытывают на базе трамвая 71-911ЕМ «Львенок». В дальнейшем его планируют использовать на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма, который соединяет два города с августа 2022 года. Вагон оснащен системой автоматизированного управления, камерами и лидарами, которые позволяют распознавать препятствия и контролировать движение. С 2025 года оборудование испытывают на территории трамвайного депо, где «Львенок» уже способен самостоятельно выполнять отдельные маневры.

К концу октября 2026 года специалисты также завершили сбор данных о маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма. Следующим этапом станут испытания автоматизированного движения на действующей линии под контролем водителя. По данным правительства Свердловской области, в ходе эксперимента планируется проверить надежность оборудования, взаимодействие с транспортной инфраструктурой и соблюдение расписания. В июле 2026 года разработчики называли 2028 год ориентиром ввода беспилотного трамвая в эксплуатацию. Однако 28 октября руководство компании «Верхнепышминский трамвай» сообщило о планах начать пассажирские перевозки уже в 2027 году. Для этого необходимо завершить испытания, подготовить региональную нормативную базу и подтвердить безопасность движения.

Принцип работы беспилотных трамваев

Для контроля дорожной обстановки в беспилотных трамваях используют камеры и различные датчики, в том числе радары и лидары. Камеры распознают пешеходов, автомобили, светофоры и другие объекты. Радары определяют расстояние до транспорта и его скорость, в том числе при плохой погоде. Лидары с помощью лазерных лучей сканируют окружающее пространство и позволяют обнаруживать препятствия.

Вся полученная информация поступает в бортовой компьютер. Он анализирует дорожную обстановку, регулирует скорость, управляет разгоном и торможением. Для движения также используется электронная карта маршрута, на которой отмечены остановки, светофоры, стрелочные переводы и другие объекты.

В Москве беспилотные трамваи дополнительно обмениваются данными с дорожной инфраструктурой. Благодаря этому система заранее получает информацию о сигналах светофоров и состоянии стрелочных переводов. При этом степень автоматизации может различаться. Одни системы только помогают водителю: предупреждают об опасности и при необходимости включают торможение. Другие позволяют трамваю самостоятельно управлять движением. Однако даже при использовании полноценного автопилота участие человека пока сохраняется. В зависимости от категории автоматизации работу системы контролирует водитель-испытатель или удаленный оператор.

Стоимость внедрения беспилотных трамваев

Одним из главных вопросов внедрения беспилотных трамваев остается стоимость разработки, установки оборудования и его дальнейшего обслуживания.

В Санкт-Петербурге в июле 2026 года заключили контракт на разработку высокоавтоматизированного трамвая стоимостью 95,3 млн рублей. Проект предусматривает создание системы управления, подготовку опытного образца на базе «Богатыря-М» и проведение испытаний. Завершить работы планируется к началу 2028 года.

Отдельно в городе объявили закупку работ по установке систем активной безопасности и помощи водителю. Ее начальная стоимость составила около 30,6 млн рублей, а оснащение одного вагона оценивалось примерно в 4,5 млн рублей. В перспективе беспилотное управление может повысить безопасность движения, улучшить соблюдение расписания и сократить потребность в постоянном присутствии водителя в каждом вагоне.

Вместе с тем автоматизация потребует дополнительных расходов на обслуживание оборудования, обновление программного обеспечения и дистанционный контроль движения. Поэтому экономическая эффективность беспилотных трамваев будет зависеть не только от стоимости внедрения, но и от расходов на их дальнейшую эксплуатацию.

Что необходимо для массового внедрения?

Для широкого использования беспилотных трамваев необходимо не только подготовить технику, но и обеспечить безопасность движения и соответствующее законодательное регулирование. В июле 2024 года правительство России установило экспериментальный правовой режим, который определяет порядок испытаний и требования к эксплуатации беспилотных трамваев. В частности, для каждого такого вагона предусмотрено дополнительное страхование ответственности на сумму не менее 10 млн рублей.

В зависимости от уровня автоматизации трамвай может двигаться под контролем водителя-испытателя или без человека в кабине, но под наблюдением удаленного оператора. Переход к более высокой степени автоматизации требует прохождения нескольких этапов испытаний и подтверждения безопасности оборудования. Действующий экспериментальный режим рассчитан до 26 июля 2027 года. Для дальнейшего распространения беспилотных перевозок потребуется разработать постоянные правила допуска и эксплуатации такого транспорта.

Не менее важна готовность транспортной инфраструктуры. Автоматизированные системы должны надежно работать при интенсивном движении автомобилей и пешеходов, в сложных погодных условиях и при возникновении технических неисправностей. Испытания в разных регионах позволят проверить технологию в различных условиях и определить, насколько она готова к более широкому применению.

Перспективы беспилотного трамвайного транспорта в России

В России постепенно расширяется применение беспилотных технологий на трамвайном транспорте. Москва уже использует их для регулярных пассажирских перевозок, а испытания в других регионах позволяют оценить возможности дальнейшего внедрения. Однако для массового использования таких трамваев необходимо подтвердить надежность оборудования в разных условиях, подготовить транспортную инфраструктуру и определить экономическую эффективность проектов. Дальнейшее развитие будет зависеть от результатов испытаний, совершенствования законодательства и готовности транспортных предприятий к эксплуатации новых систем. Именно это определит, смогут ли беспилотные трамваи стать привычной частью городского транспорта в России.