В Moody`s спрогнозировали влияние санкций США против "Северного потока-2" на "Газпром"

Международное рейтинговое агентство Moody`s считает, что потенциальные санкции США против газопровода "Северный поток-2" представляют риски для "Газпрома", его европейских финансовых партнеров и подрядчиков.

Если законопроект, который предполагает введение таких санкций, будет утвержден "в его нынешнем виде", то он будет представлять риск и "для российского "Газпрома", который владеет и управляет трубопроводом через его 100% швейцарскую дочернюю компания Nord Stream 2 AG, а также ее европейских партнеров и подрядчиков", отметили в агентстве.

Это объясняется тем, что документ "предусматривает санкции и против организаций, оказывающих прямую или косвенную поддержку строительству или ремонту "Северного потока-2"", добавили в Moody`s.

"Влияние на "Газпром" будет зависеть от его способности завершить строительство, если его нынешние подрядчики должны будут прекратить свое участие в проекте", - цитирует сообщение агентства ТАСС.

По оценке Moody`s, влияние на финансовых партнеров "Газпрома" по проекту будет довольно ограниченным.

Сейчас "нет признаков того, что правительство США введет санкции против компаний, задействованных в финансировании" "Северного потока-2", а также "Газпрома", считают в агентстве.

Также в агентстве напомнили, что Соединенные Штаты "уже ввели несколько раундов санкций против российских компаний", при этом "Газпром" не подпадает под санкции по ограничению на заимствования, которые были введены в отношении некоторых российских корпораций с 2014 года.