В Кремле считают открытие Крымского моста одним из главных событий 2019 года

Открытие Крымского моста в Кремле называют одним из главных событий 2019 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив при этом, что "главное еще произойдет".

"Очень важно - это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", - цитирует его РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, главными должны быть темы, которые связаны с развитием России.

При этом он указал, что международные события "тоже всегда остаются в поле внимания".