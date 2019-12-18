Эрдоган анонсировал скорый визит турецкой делегации в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Россию в ближайшее время отправится турецкая делегация, которая обсудит с российскими коллегами ситуацию в Сирии и Ливии.

По его словам, президенты обеих стран "отдали поручение". "Заместитель министра иностранных дел, заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности в скором времени отправятся с визитом в Москву, - цитирует Эрдогана ТАСС.