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Эрдоган анонсировал скорый визит турецкой делегации в Москву

Эрдоган анонсировал скорый визит турецкой делегации в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Россию в ближайшее время отправится турецкая делегация, которая обсудит с российскими коллегами ситуацию в Сирии и Ливии.

По его словам, президенты обеих стран "отдали поручение". "Заместитель министра иностранных дел, заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности в скором времени отправятся с визитом в Москву, - цитирует Эрдогана ТАСС.

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Вестник Кавказа

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