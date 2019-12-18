В Баку начал работу Торговый дом Украины

Торжественная церемония открытия Торгового дома Украины состоялась в Баку. Участие в мероприятии приняли министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, а также президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Азербайджана.

Отмечается, что цель работы торгового дома, который будет играть роль логистического и торгово-экономического центра, - расширение деловых связей между Азербайджаном и Украиной, увеличение двусторонней торговли, а также содействие установлению новых связей между представителями бизнеса. Кроме того, торговый дом будет оказывать консалтинговые и иные коммерческие услуги.

В рамках мероприятия состоялось выступление министра экономики Микаила Джаббарова. По его словам, сейчас торгово-экономические связи стран укрепляются. Также он выразил уверенность в том, что торговый дом станет важной платформой в данной сфере, передает Trend.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Власдислав Криклий отметил, что Киев придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и заинтересован в развитии экономических связей.