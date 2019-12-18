Бывшего мэра Махачкалы оставили под арестом

Верховный суд в Дагестане продлил арест бывшему главе территориального управления ФОМС Магомеду Сулейманов.

В последний раз арест экс-чиновнику продлевали 15 ноября. По ходатайству следствия, Верховный суд Дагестана оставил Сулейманова в СИЗО до 17 февраля 2020 года, передает "Регион Online".

Напомним, Сулейманова, которые в разные годы занимал пост спикера Народного Собрания Республики Дагестан и мэра Махачкалы, подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Он был задержан в августе текущего года. С 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества было похищено более 210 млн рублей. Они перечисляли деньги фонда за якобы оказанные медицинские услуги по поддельным документам медицинских клиник и медучреждений.