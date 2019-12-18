Песков: санкции США не остановят "Северный поток-2"

Санкции США не остановят реализацию проекта "Северный поток-2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Исходим из того, что этот проект будет закончен", - приводит его слова ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, возможное введение санкций со стороны США является "непосредственным нарушением международного права". Такие действия служат "идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывания европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", указал Песков.