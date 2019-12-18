Путин готов к большой пресс-конференции на 100%

Президент России Владимир Путин готов отвечать на любые вопросы в ходе предстоящей большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он собственно не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы", - сказал он, отметив, что формат предполагает "свободное общение".

Мероприятие пройдет в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве, напоминает РИА Новости.