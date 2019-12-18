Армения заменит российский газ туркменским?

Армения, несмотря на продолжающиеся переговоры о тарифе на российский газ, параллельно ищет альтернативу в покупке газа у Туркменистана, - рассказал председатель постоянной комиссии Национального собрания (парламента) Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян.

"Вопрос находится в процессе обсуждения. На данный момент эта схема не действует, но обязательно заработает. Одной из ее целей является также создание общего энергетического коридора из Туркменистана через Иран, Армению, Грузию в Россию", - сказал Мелкумян, передает Sputnik Армения.

Сейчас ведется работа в направлении скорейшего задействования схемы, и в реализации этого проекта весьма заинтересован Иран: сейчас по газопроводу из Ирана Армения получает в три раза меньше голубого топлива, чем позволяет его пропускная способность, - отметил Мелкумян, добавив, что строительство новой линии электропередачи Иран – Армения позволит полностью загрузить газопровод с учетом того, что Ереван расплачивается за газ электричеством.

Проект своповых закупок Арменией газа у Туркменистана предполагает, что Ашхабад будет поставлять топливо в северные провинции Ирана, а Тегеран, в свою очередь, будет поставлять свой газ Еревану.