Вершинин и Самсар обсудили ситуацию в Сирии

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин провел переговоры с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром, в ходе которых стороны обсудили "ситуацию на земле" в Сирии, а также задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны.

"Состоялось подробное обсуждение вопросов, входящих в повестку дня СБ ООН, включая сирийское урегулирование. Были предметно рассмотрены "ситуация на земле" в САР и задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны", - говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что по просьбе турецкого посла состоялась его встреча со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на сирийскую, ливийскую и палестинскую проблематику.