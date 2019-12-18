В деле Арашуковых появились еще четыре фигуранта

По уголовному делу о хищении природного газа, поставляемого в СКФО, задержаны еще четверо подозреваемых, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ", - приводит ее слова РИА Новости.

В числе подозреваемых - инженер-метролог филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, который действовал под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева, еще один инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, который действовал под руководством обвиняемого Алана Кятова, а также Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева, уточнила Петренко.

Подозреваемых доставили в Москву. Акуличу суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Дубинина, Загирова, Шосткина перед судом также возбуждены ходатайства об аресте.

Ранее по этому делу были задержаны экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у "Газпрома".