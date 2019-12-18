Армения отмечает прогресс по газовым переговорам с Россией

В переговорах о тарифе на российский газ для Армении наблюдается определенный прогресс, - заявил сегодня генеральный директор "Газпром Армения" Грант Тадевосян.

"По каким-то вопросам есть предварительные соглашения, а какие-то вопросы остались. Переговоры идут на многих уровнях: тут обсуждаются и прогнозные объемы потребления газа в Армении, и инвестиции в газотранспортную сеть", - заметил он, - передает Sputnik Армения.

Тариф на газ определяет, какие работы и в каком объеме можно будет провести в системе. Пока он неизвестен, поэтому инвестиции на 2020 год указаны в меньшем объеме, чем на 2021-24 годы. "Пока мы не знаем, какой у нас будет тариф, нам трудно прогнозировать, сколько у нас будет средств и на какие работы нам их хватит", - пояснил Тадевосян.

Сейчас тариф на газ для обычных потребителей в Армении составляет 137 драмов за кубометр ($290 за тысячу кубометров). Корме того, примерно 120 тысяч необеспеченных семей получают газ по сниженному тарифу (80 драмов). При этом в текущем году цена на газ на границе на входе в Армению увеличилась с $150 до $165 за тысячу кубометров, но тарифы не повысились - разницу в $15 с каждой тысячи кубометров возмещает "Газпром Армения".