Российская ракета отправилась на поиски экзопланет

Успешный старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А" состоялся во Французской Гвиане. Ракета стартовала с космодрома Куру.

На борту ракеты – четыре спутника, а также европейский космический телескоп Cheops, нацеленный на поиск экзопланет.

По данным ТАСС, за четыре часа с начала полета разгонный блок "Фрегат- МТ" выведет на орбиту Cheops, итальянский радиолокационный спутник Cosmo-SkyMed, также на орбиту будут заброшены три малых аппарата: европейский OPS-SAT и французские EyeSat и Angels.

Данная миссия завершит год для оператора проекта – компании Arianespace.