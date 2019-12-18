"Лаборатория Касперского" рассказала об уровне киберпреступности в Грузии

В сентябре-ноябре жертвами интернет-преступников в Грузии стали 10% пользователей. Об этом свидетельствуют данные "Лаборатории Касперского".

В свою очередь, с попытками заражения столкнулись 22,5% компьютеров пользователей, пишет Спутник - Грузия.

Эксперты "Лаборатория Касперского" дали рекомендации пользователям. Они советуют использовать надежный антивирус с веб-модулем, который предотвращает загрузку вредоносных объектов с зараженных страниц, а также всегда проверять антивирусом съемные устройства.