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"Лаборатория Касперского" рассказала об уровне киберпреступности в Грузии

&quot;Лаборатория Касперского&quot; рассказала об уровне киберпреступности в Грузии

В сентябре-ноябре жертвами интернет-преступников в Грузии стали 10% пользователей. Об этом свидетельствуют данные "Лаборатории Касперского".

В свою очередь, с попытками заражения столкнулись 22,5% компьютеров пользователей, пишет Спутник - Грузия.

Эксперты "Лаборатория Касперского" дали рекомендации пользователям. Они советуют использовать надежный антивирус с веб-модулем, который предотвращает загрузку вредоносных объектов с зараженных страниц, а также всегда проверять антивирусом съемные устройства.

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Вестник Кавказа

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