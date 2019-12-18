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Российские бойцы "пробили" топ-3 рейтингов UFC

Российские бойцы &quot;пробили&quot; топ-3 рейтингов UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fighting Championship) опубликовал обновленные рейтинги бойцов.

Согласно обновленной информации, российский боец легчайшего веса Петр Ян занял третье место в рейтинге своего дивизиона, также на третьей позиции расположился выступающий в полулегком весе Забит Магомедшарипов.

Также произошли важные перемены в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) – новый чемпион полулегковесов Александер Волкановски стал девятым, Камару Усман поднялся на восьмую строчку, тогда как утративший титул Макс Холлоуэй

опустился на двенадцатое место, отмечает "Газета.ru".

Лидер рейтинга P4P остался обладатель пояса "полутяжей" Джонс Джонс, за ним следует

непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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