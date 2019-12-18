Госдеп США к маю сократит число служащих в Ираке

Госдепартамент Соединенных Штатов собирается к концу мая 2020 года сократить число своих служащих в Ираке на 28%. Об этом говорится в документе, направленном в комитет сената по иностранным делам.

Документ датирован 6 декабря и был отправлен помощником секретаря бюро по вопросам законодательства Мэри Элизабет Тейлор главе комитета сената Джиму Ришу.

Предполагается, что персонал посольства США в Багдаде будет сокращен на 114 человек, на 15 человек меньше станет в багдадском центре дипломатической поддержки и на 8 - в генконсульстве в Эрбиле. Сокращения затронут также служащих министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

В Госдепе отмечают, что сокращение персонала по-прежнему будет позволять миссии США в Ираке достигать основных целей, осуществлять надлежащий мониторинг и надзор за программами. Эти функции будет по-прежнему выполнять персонал в Ираке и, в некоторых случаях, персонал на других местах, говорится в документе.

По словам неназванного представителя госдепа США, решение о сокращении было принято коллективно руководством ведомства, которое считает, что их служащие в Ираке могут стать целью для атак. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится сократить потенциальные проблемы безопасности и увеличить военною силу путем развертывания большего количества военнослужащих в регионе, передает РИА Новости.